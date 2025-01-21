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Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılarak Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıFA null:

işte bu

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıMurat Kara:

yuh be yuh adam bçne demiş ki tutuklanıyor yazık adalet kalmamış

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Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıHakan Demir:

vay be , iktidar ayağına sıkıyor haberi yok

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıErcan ekdi:

İyi oldu biraz susar belki karıştırıcı anca boş teneke çalarrr

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Ümit hocam çok konuşuyordu doğru ama uyarı alabilirdi tutuklamak biraz ağır oldu bence

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıBidüşün:

Hah şöyle ya, herkes haddini bilecek, bana birşey olmaz diyenler iki kere düşünsün.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıLeman A.:

Yazık çok yazık, vatanını sevmek her defasında cezalandırılmak demek

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Yeni Türkiye

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Bu ümit Özdağ’ı dahada güçlendir haksız hukuksuz yere tutuklanması yine söylüyorum kazanan vatanseverler kaybeden akp mhp pkk

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıFA null:

zuahhajaha üste bu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme13
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