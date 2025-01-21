Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılarak Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLANDI
Savcılıkça ifadesi alınan Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.