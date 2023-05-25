Yurt dışından gelen oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı

Yurt dışında oy kullanma işlemi sona erdi ve yurt dışı oylarını taşıyan uçaklar Türkiye'ye gelmeye başladı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yurt dışında oy kullanma oranlarının yüzde 5 arttığını belirtirken, yurt dışından gelen ekipte yer alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, oy kullanma oranında yüzde 5 artış olduğunu ve 1 milyon 783 bin civarında oy kullanıldığını açıkladı.

HABER: GÜRKAN DEMİRTAŞ / KAMERA: FURKAN ERDEM

Yurt dışında oy kullanma işlemi dün itibarıyla sona erdi. Yurt dışı oylarını getirecek üç uçaktan ilki Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Yurt dışında oy kullanma oranları yüzde 5 artmış durumda. Yurt dışında oy kullanan vatandaşımız heyecanlı. Sandığa çok kişi değişim için gitmiş durumda. Buradan vatandaşlarıma sesleniyorum. Türkiye'de 28 Mayıs'ta mutlaka ve mutlaka oylarını kullansınlar. Oy kullanma oranlarının yüksekliği demek değişim demek. Bunun için vatandaşımız o gün evinde durmasın, yazlığında oturmasın. O gün vatandaşlık görevini yerine getirsin. Türkiye'de 21 yıldan sonra olacak değişime imza atsın. Oyunu kullansın ve sandığa koşsun" dedi.

Yurt dışında oy kullanma işlemi dün itibarıyla sona erdi. Yurt dışı oylarını taşıyan uçaklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Yurt dışı oylarını getirecek üç uçaktan ilki, bugün saat 19.10'da Münih Havalimanı'ndan hareket ederek Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Buraya gelen yurt dışı oyları ATO Congresium'a götürülecek. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, oylarla birlikte yurtdışından gelen ekipte yer alırken CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise karşılayan ekipte yer aldı.

Yurt dışı oylarıyla birlikte yurtdışından gelen ekipte olan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şöyle konuştu:

"CHP'nin Oy Torbaları Nakil Komisyonu üyesi olarak bugün sabah Münih'e gittik. Münih'te 95 oy torbasını aldık. Oradan Lyon'a geçtik. Lyon'dan 63 oy torbasını aldık. Bunlarla ilgili sandık kurullarınca düzenlenen zarf sayım tutanaklarını sayın koordinatörümüz Mansur Kılınç'a teslim ediyoruz. Seçim, sandık güvenliği bizim için çok önemli. Bu konuda CHP olarak gerekli önlemleri aldık. Oy tutanaklarını, oy torbalarını Fransa'dan, Almanya'dan uçağa getirdik. Uçaktan şu anda güvenli bir şekilde Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç'a teslim ediyoruz."

"BİRİNCİ TURA GÖRE OY KULLANMA ORANINDA YÜZDE 5 ORANINDA ARTIŞ VAR. 1 MİLYON 783 BİN CİVARINDA OY KULLANILDI"

Yurt dışı oylarını karşılayan ekipte yer alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise şunları söyledi:

"CHP olarak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine hızla hazırlanmak zorundaydık. Hızlı bir hazırlık oldu. Yurt dışında temsilciliklerimizde oy verme işlemi dün bitti, 24 Mayıs son gündü. Bugün de charter uçaklarımızla Avrupa'dan gelecek oyların ilki şimdi havalimanına indi. Üç uçağımızda CHP'nin vekilleri var. Şu anda Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre sandıklarının bulunduğu charter uçağına Süleyman Bey eşlik etti. Aydın Milletvekilimiz Bülbül, bu charter uçuşunun CHP görevlisiydi. Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylara baktığımızda birinci tura göre oy kullanma oranında yüzde 5 oranında artış var. 1 milyon 783 bin civarında oy kullanıldı. Bu da birinci tura göre yüzde 5 artış demek. CHP, yurt dışında oy artışı için temsilcilikleriyle, birlikleriyle, örgütleriyle, destek verenleriyle çok çalıştı. Oy oranının artmasını sağlayan birlik yöneticilerimize, seçime ilgi duyan yurt dışı seçmenimize şükranlarımızı sunuyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki yurt dışında seçimi sahiplenme Türkiye'nin geleceğini değiştirme yönündeki iradenin güçlülüğü Türkiye'ye de yansısın. Yurt içi seçmenimiz de sandıklara koşsun. Yurt dışı seçmenimiz görevini yaptı. Şimdi görev yurt içi seçmenimizde."

Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç, "Seçim güvenliğine dair hiçbir problem ve aksama yaşamadık. A'dan Z'ye bütün süreçlerin hepsinde CHP görevlileri buradaydı. Biz de bugün içerisinde üç uçağımızla beraber oyları toplayarak ATO yerleşkesine götürüp sayım için alanı güvenli bir hale getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Bülbül, sözlerine şöyle devam etti:

"OY KULLANMA ORANLARININ YÜKSEKLİĞİ DEMEK DEĞİŞİM DEMEK. BUNUN İÇİN VATANDAŞIMIZ O GÜN EVİNDE DURMASIN, YAZLIĞINDA OTURMASIN"

"Yurt dışında oy kullanma oranları, sayın vekilimin dediği gibi, yüzde 5 artmış durumda. Yurt dışında oy kullanan vatandaşımız heyecanlı. Sandığa çok kişi değişim için gitmiş durumda. Buradan vatandaşlarıma sesleniyorum. Türkiye'de 28 Mayıs'ta mutlaka ve mutlaka oylarını kullansınlar. Oy kullanma oranlarının yüksekliği demek değişim demek. Bunun için vatandaşımız o gün evinde durmasın, yazlığında oturmasın. O gün vatandaşlık görevini yerine getirsin. Türkiye'de 21 yıldan sonra olacak değişime imza atsın. Oyunu kullansın ve sandığa koşsun. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini mutlaka talep ediyoruz."

"YURT İÇİ SEÇMENİMİZİ DE MUTLAKA SANDIK BAŞINA OYLARINI VERMEYE DAVET EDİYORUZ. YURT DIŞINDA OYLAR ARTTI. YURT İÇİNDE DE HEPİMİZ SANDIK BAŞINA"

Kılınç ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışı temsilciliklerde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi dün bitti. Ama yurt dışı seçmenimizin oy verme süreci gümrüklerde devam ediyor. Yurt dışı seçmenimiz gerçekten ikinci turda çok heyecanlıydı. CHP'li birlikler çok çalıştı, yoruldular. Yurt dışı seçmeni uzaklardan gelerek oy kullanıyor. Büyük fedakarlıklar yaptılar. Birinci turda oy kullanmayan birçok seçmen ikinci turda gelerek oy kullandı. Bu da yurt dışı temsilciliklerde oy oranının yüzde 5 oranında artmasına neden oldu. Yurt dışı seçmeni olamayan ama yurt dışında yaşayan seçmenlerimizi bu kez yurt içine davet ediyoruz. Diğer taraftan yurt dışı seçmeni olup yurt dışında oy kullanamayan, Türkiye'de bulunan ya da yurt dışında bulunanları da 28 Mayıs'a kadar gümrüklerde oy vermeye davet ediyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki yurt dışı seçmeninin heyecanı, coşkusu Türkiye'de değişime yönelik ortaya koyduğu irade, Türkiye'de de yansısın. Yurt içi seçmenimizi de mutlaka sandık başına oylarını vermeye davet ediyoruz. Yurt dışında oylar arttı. Yurt içinde de hepimiz sandık başına."