Yunanistan'da muhalefetten hükümete dinleme skandalı hakkında gensoru önergesi

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak (SYRIZA) ülkenin gündemini meşgul eden dinleme skandalının aydınlatılması amacı ile hükümete gensoru önergesi sundu.

Yunanistan'da casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlendiği yönündeki iddiaların ardından ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak (SYRIZA) harekete geçti. SYRIZA, ülkenin gündemini meşgul eden dinleme skandalının aydınlatılması amacı ile hükümete gensoru önergesi sundu.

SYRIZA tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz demokrasiye kavuştuğundan bugüne en karanlık dönemden geçiyor. Siyasilerin, tanınmış kişilerin, üst düzey hükümet yetkililerinin yanı sıra gazetecilerin de ulusal güvenlik gerekçesiyle Başbakanlığa bağlı EYP tarafından izlendiği artık kanıtlandı ve aynı kişilerin, casus yazılım kullanılarak takip edildiğine dair de açık göstergeler var" denildi.

"Bireysel olarak başbakanın ve toplu olarak hükümetin sorumluluğu çok büyüktür, apaçıktır, nesneldir ve devredilemezdir"

Söz konusu telefon dinleme skandalının ülke kurumlarına ve demokrasiye indirdiği ağır darbenin tarihsel açıdan emsalsiz olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bireysel olarak başbakanın ve toplu olarak hükümetin sorumluluğu çok büyüktür, apaçıktır, nesneldir ve devredilemezdir. Telefon dinleme skandalına, kademeli olarak ifşa edilmesinin ardından, bunu örtbas etmeye yönelik şiddetli girişim skandalı, tüm hesap verme sorumluluğunun reddi, sorumluların ve kurumsal saptırmanın faillerinin her ne pahasına olursa olsun korunması ve kurumsal saptırmanın skandalı da eklenmiştir" denildi.

"Bunca zaman sorumluluğu inkar eden Miçotakis, şimdi kendi eylemlerinin kanıtlarıyla karşı karşıyadır"

Anayasal görevlerini yerine getiren, gerçeği ortaya çıkarmak için soruşturmalar yürüten devlet görevlilerini sindirmeye çalışmanın da skandalın bir diğer boyutu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ancak, bunca zaman sorumluluğu inkar eden Miçotakis, şimdi kendi eylemlerinin kanıtlarıyla karşı karşıyadır. Anayasal düzenin, hukukun üstünlüğünün ve devletin demokratik işleyişinin koyduğu sınırları sürekli olarak aştığı ortadadır. Milli güvenliği başka çıkarlar için araçsallaştıranların ülke yönetiminde kalması, haklar, demokrasi ve ülke güvenliği açısından tehlikelidir. Daha şimdiden vatandaşın güvenini kaybetmiş, demokrasiyi bir an bile iktidarda kalamayacak kadar ağır bir şekilde aşağılamış olan bu iktidarın, eşi görülmemiş keyfi ve bencil yönetim anlayışı stratejik bir hatadır. Bu nedenlerle Hükümete karşı gensoru önergesi sunuyoruz" denildi.

SYRIZA lideri Alexis Çipras'ın imzası ile sunulan gensoru için hükümet kanadından henüz açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Yunanistan'da, dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento gazetesi, Yunanistan'ın en önemli isimlerinin hükümet tarafından casus yazılımlarla dinlendiği iddia etmişti. Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu (ADAE) skandalla ilgili harekete geçmiş, Yolsuzlukla Mücadele Savcısı Eleni Toulupaki imzası ile ADAE'nin ülkede yaşanan dinleme skandalının aydınlatılması amacı ile özel ekip yetkilendirmişti. ADAE tarafından kurulan özel ekipler eşliğinde polis tarafından bir kişinin evine baskın düzenlenmiş, ADAE yetkilileri ve polis başkent Atina'nın Glyfada semtindeki evde 2 saate yakın detaylı arama yapmıştı. Baskında casus yazılım programları ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınmış, evde bulunan dijital cihaz ve dokümanlara da el konulmuştu.

Dinlendiği iddia edilen isimler arasında, Yunanistan Ulusal Savunması Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Korgeneral Charalampos Lalousis, Yunanistan'ın eski Emniyet Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, Eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, eski Bakanlar Mihalis Hrisohoidis, Olga Yerovasili, günümüz Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamlar yer almıştı. - ATİNA