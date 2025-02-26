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YSK'nın kararıyla 6 ilin milletvekili sayısı değişti

YSK'nın kararıyla 6 ilin milletvekili sayısı değişti
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni kararıyla Ankara, Muğla, Urfa, Erzurum, Yozgat ve Bayburt illerinde milletvekili sayıları değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlaAnkara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları artarken; Erzurum, Yozgat ve Bayburt illerinde milletvekili sayıları düşürüldü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin milletvekili sayılarıyla ilgili kararını açıkladı.

3 KENTTİN VEKİL SAYISI ARTTI, 3 İLDE DE DÜŞTÜ

Resmi Gazete yayımlanan kararla, Ankara'nın vekil sayısı 36'dan 37'ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa 14'ten 15'e yükseldi. Ankara'daki vekil artışı 3. Bölge'de oldu, bölgenin vekil sayısı 12'den 13'e çıktı.

Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü. İstanbul 96'yla en çok, Bayburt ise 1 vekille en az milletvekiline sahip il oldu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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