YSK Başkanı Yener: Oyların aktarılması, prosedür gereği mümkün değil

Ysk Başkanı Ahmet Yener, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimleri çok fazla bir problemle karşılaşmadan başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Yener, "Kamuoyunda deprem bölgesinde seçimin nasıl gerçekleşeceğine yönelik kuşkular vardı. Kurulumuz, deprem bölgesindeki il ve ilçe seçim kurullarımız özverili bir çalışmayla gerekli tedbirleri alıp seçimin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. Özellikle ikinci tur, Türk demokrasi hayatında ilk kez gerçekleşen bir süreç olmuştur" dedi.