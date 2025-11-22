Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: İmralı'ya gidilmesi Terörsüz Türkiye için şart

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Türkiye'nin terörle mücadelede ve barış sürecinde kritik bir eşiğe geldiğini belirterek İmralı'ya yapılacak ziyaretin önemine dikkat çekti. Mutlu, sürecin sulandırılmadan ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ TÜRKİYE'YE BÜYÜK FIRSAT SUNUYOR"

Mutlu, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirerek, "Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'nin önüne çıkmış çok büyük bir fırsattır" dedi. İmralı'ya gidilerek Öcalan'la görüşülmesini de faydalı bulduğunu ifade eden Mutlu, sürecin altını doldurmanın heyetin ziyareti ile mümkün olacağını belirtti: "Terörsüz Türkiye'nin altını doldurmak için heyetin İmralı'ya gitmesi şarttır." dedi.

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞME KARARININ DRAMATİZE EDİLMESİNE GEREK YOK"

Mutlu, DEM Parti'nin süreci sulandırdığını dile getirerek, CHP için de eleştirilerde bulundu: "CHP'de sağlıklı bir düşünce ve yorumun çıkabileceğine inanmıyorum" ve "CHP'nin bu sürece gelmesindeki en büyük suçlulardan biri Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı. Ayrıca Öcalan'la görüşme kararının dramatize edilmesine gerek olmadığını söyledi: "Öcalan'ın ayağına gitti gitmedi şeklinde dramatize edilmenin hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET 45 BİN TL, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İSE 30 BİN TL'DEN AŞAĞIDA OLMAMALI"

Mutlu, Türkiye ekonomisi için de mesaj verdi: "Ekonominin düzelmesi için öncelikle Türkiye'deki adalet sistemini evrensel hukuk kurallarına göre dizayn etmeliyiz" ve "Türkiye'de terör illetini defettiğiniz gün, ekonomimizin şahlandığı gündür" ifadelerini kullandı. Ayrıca asgari ücret ve emekli maaşları için önerilerini paylaştı: "Asgari ücret 45 bin TL, en düşük emekli maaşı ise 30 bin TL'den aşağıda olmamalı." dedi.