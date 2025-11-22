Haberler

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: İmralı'ya gidilmesi Terörsüz Türkiye için şart

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: İmralı'ya gidilmesi Terörsüz Türkiye için şart
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com'a konuk olan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'ya gidilmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Mutlu, "Terörsüz Türkiye sürecinin altını doldurmak için heyetin İmralı'ya gitmesi şarttır" ifadelerini kullanarak, CHP ve DEM Parti'nin süreci sulandırdığını savundu.

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Türkiye'nin terörle mücadelede ve barış sürecinde kritik bir eşiğe geldiğini belirterek İmralı'ya yapılacak ziyaretin önemine dikkat çekti. Mutlu, sürecin sulandırılmadan ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ TÜRKİYE'YE BÜYÜK FIRSAT SUNUYOR"

Mutlu, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirerek, "Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'nin önüne çıkmış çok büyük bir fırsattır" dedi. İmralı'ya gidilerek Öcalan'la görüşülmesini de faydalı bulduğunu ifade eden Mutlu, sürecin altını doldurmanın heyetin ziyareti ile mümkün olacağını belirtti: "Terörsüz Türkiye'nin altını doldurmak için heyetin İmralı'ya gitmesi şarttır." dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: İmralı'ya gidilmesi Terörsüz Türkiye için şart

"ÖCALAN'LA GÖRÜŞME KARARININ DRAMATİZE EDİLMESİNE GEREK YOK"

Mutlu, DEM Parti'nin süreci sulandırdığını dile getirerek, CHP için de eleştirilerde bulundu: "CHP'de sağlıklı bir düşünce ve yorumun çıkabileceğine inanmıyorum" ve "CHP'nin bu sürece gelmesindeki en büyük suçlulardan biri Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı. Ayrıca Öcalan'la görüşme kararının dramatize edilmesine gerek olmadığını söyledi: "Öcalan'ın ayağına gitti gitmedi şeklinde dramatize edilmenin hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: İmralı'ya gidilmesi Terörsüz Türkiye için şart

"ASGARİ ÜCRET 45 BİN TL, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İSE 30 BİN TL'DEN AŞAĞIDA OLMAMALI"

Mutlu, Türkiye ekonomisi için de mesaj verdi: "Ekonominin düzelmesi için öncelikle Türkiye'deki adalet sistemini evrensel hukuk kurallarına göre dizayn etmeliyiz" ve "Türkiye'de terör illetini defettiğiniz gün, ekonomimizin şahlandığı gündür" ifadelerini kullandı. Ayrıca asgari ücret ve emekli maaşları için önerilerini paylaştı: "Asgari ücret 45 bin TL, en düşük emekli maaşı ise 30 bin TL'den aşağıda olmamalı." dedi.

Melis Yaşar
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enes Ünal bir döndü pir döndü

Enes Ünal bir döndü pir döndü
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens ile böyle selamlaştı
Enes Ünal bir döndü pir döndü

Enes Ünal bir döndü pir döndü
Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler

Ünlü fast food zincirlerinde mide bulandıran görüntüler
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama! Kızı uyuşturucu testi yaptırdı

Güllü'nün ölümünde kritik aşama! Hastaneye gittiler
Daha 19 yaşındaydı! Yemeğe gittiği nişanlısının evinde kurşun yağmuruna tutuldu

Daha 19 yaşındaydı! Nişanlısının evinde kurşun yağmuruna tutuldu
Galatasaray'a üst üste kötü haber! 2 yıldız oyuncu da sakatlandı

Galatasaray'a kötü haberler üst üste! 2 yıldız isim sakatlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.