ORC Araştırma'ya göre yerel seçimlerin en başarılı 6 milletvekili belli oldu

ORC Araştırma, 'Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. CHP, MHP, DEM, AK Parti, Yeniden Refah ve İYİ Parti olmak üzere toplam 6 siyasi partiden ilk sırada öne çıkan isimler araştırma sonuçlarında yer aldı.

31 Mart Yerel Seçim maratonu artık geride kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye geneli belediye başkanlığı seçiminde AK Parti'yi geride bırakarak tarihi bir başarı ortaya koydu. CHP yüzde 37,7 ile birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.49'da kaldı Böylece CHP, 1977 seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti konumuna yükseldi. CHP bu sonuçla, 1989'da Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) yerel seçimlerde kazandığı başarıyı da oy oranıyla aşmış oldu.

Yoğun geçen seçim maratonunun ardından ORC Araştırma, 2 bin 900 kişi ile 'Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri' konulu bir anket yaptı. Listeye, mecliste bulunan 6 partiden 1'er milletvekili girdi.

ARAŞTIRMAYA GÖRE YEREL SEÇİMLERDE EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yıkık

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık

AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta