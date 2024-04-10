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ORC Araştırma'ya göre yerel seçimlerin en başarılı 6 milletvekili belli oldu

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ORC Araştırma, 'Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. CHP, MHP, DEM, AK Parti, Yeniden Refah ve İYİ Parti olmak üzere toplam 6 siyasi partiden ilk sırada öne çıkan isimler araştırma sonuçlarında yer aldı.

31 Mart Yerel Seçim maratonu artık geride kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye geneli belediye başkanlığı seçiminde AK Parti'yi geride bırakarak tarihi bir başarı ortaya koydu. CHP yüzde 37,7 ile birinci parti olurken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.49'da kaldı Böylece CHP, 1977 seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti konumuna yükseldi. CHP bu sonuçla, 1989'da Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) yerel seçimlerde kazandığı başarıyı da oy oranıyla aşmış oldu.

Yoğun geçen seçim maratonunun ardından ORC Araştırma, 2 bin 900 kişi ile 'Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri' konulu bir anket yaptı. Listeye, mecliste bulunan 6 partiden 1'er milletvekili girdi.

ARAŞTIRMAYA GÖRE YEREL SEÇİMLERDE EN BAŞARILI MİLLETVEKİLLERİ

Yerel seçimlerin en başarılı 6 milletvekili belli olduCHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

Yerel seçimlerin en başarılı 6 milletvekili belli olduMHP Çankırı Milletvekili Pelin Yıkık

Yerel seçimlerin en başarılı 6 milletvekili belli olduDEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık

Yerel seçimlerin en başarılı 6 milletvekili belli olduAK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin

Yerel seçimlerin en başarılı 6 milletvekili belli olduYeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

Yerel seçimlerin en başarılı 6 milletvekili belli olduİYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta

  • CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  • MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yıkık
  • DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık
  • AKP İstanbul Milletvekili Özlem Zengin
  • Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin
  • İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta

ORC Araştırma'ya göre yerel seçimlerin en başarılı 6 milletvekili belli oldu

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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