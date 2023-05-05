Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erzurum'da Partililere Seslendi

ERZURUM'DA PARTİLİLERE SESLENDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'daki programının ardından karayoluyla Erzurum'a geldi. Partisinin, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlediği milletvekili aday tanıtım etkinliğine katılan Erbakan, burada partililere seslendi. Erbakan, "Hocamızın bereketi halen daha üzerimizde devam ediyor. Ne kadar travmalar yaşansa da ne kadar sıkıntılar yaşansa da 4 tane partimizi kapatsalar da halen daha milli görüş kervanı yoluna devam ediyor ve inşallah milli görüş kıyamet sabahına kadar da baki kalacaktır Allah'ın izniyle. Seçimlerin arifesinde Yeniden Refah Partisi olarak son derece stratejik ve önemli bir karar aldık ve bir duruş sergiledik. Bu seçimlerden önce mevcut şartları değerlendirdik ve ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, ailemizin korunması için, yeni nesillerimiz için, evlatlarımızın, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin, milletimizin felaketlerden korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenabı Allah bu kararımızı ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu eylesin" dedi.

"Zihniyetlerinde en ufak bir değişim olmamış. Hatta 25 seneden beri değil, 70 seneden beri bu CHP'nin genetik özelliklerinde bir değişim olmamış. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin ne kadar helalleşme hikayeleri anlatırsa anlatsın işte gerçekler ortada. Milletvekili çıkıyor, mecliste bir basın toplantısında. Diyor ki 'efendim dört altı yaş arasında bir çocuğa Kur'an öğretilir mi? Bu Taliban zihniyetidir, bu çağ dışılıktır. Okul öncesi Kur'an öğretimine biz CHP olarak karşıyız' diyor. Biraz önce ne dedin? Bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bir ecdadın torunları bu aziz millet çocuğuna Kur'an öğretecek. Kalkıp o CHP'lilere soracak. Şunların uğraştığı meseleye bakın. Camiden ezan okunmasını durduracağım. İmam hatiplerin fazlasını kapatacağım. Çocukları Kur'an öğretilmesini engelleyeceğim. Bunun yanında bir de Ayasofya'yı tekrardan müze yapacağım. Bir de üstüne gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğim. İYİ Parti'nin de derdi bu. CHP'nin de derdi bu. Hepsinin derdi bu. Bunlara Erzurumlular, 14 Mayıs'ta sandıkta en güzel cevabı verecekler Allah'ın izniyle."

Turgay İPEK/ ERZURUM,