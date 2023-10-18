Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Yüzyılın Hitler'i olan Netanyahu uluslararası hukuk önünde yargılanmalıdır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının soykırım iradesinin somutlaşmış hali olduğunu belirterek, "Bu siyonist soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Netanyahu'dur. Yüzyılın Hitler'i olan Netanyahu uluslararası hukuk önünde yargılanmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının bir soykırım olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde yargılanması gerektiğini ifade etti. İsrail'in Filistin'in Gazze şehrinde bir hastaneyi vurmasının insanlık suçu olduğunu belirten Kılıç, "Filistin topraklarında, özelde Gazze'de yoğunlaşan saldırılar, katliamdan soykırıma doğru evrilmektedir. Dün gece Gazze'de El-ehli Hastanesi'ne yapılan çoğu çocuk ve sağlık çalışanı 500'den fazla insanın ölümüyle sonuçlanan menfur saldırı, soykırım iradesinin somutlaşmış halidir. Bu siyonist soykırımın mimarı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dur. Yüzyılın Hitleri olan Netanyahu, suçlu olarak uluslararası hukuk önünde yargılanmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere katliamdan soykırıma dönüşen savaş suçlarına gözcülük ve sözcülük yaparken, İslam dünyası kınamadan öteye geçmeyen tepkisizliğiyle maalesef hayretle izlenmektedir. Arap Ligi ve İslami İşbirliği Teşkilatı'na sesleniyoruz. Gazzeli masumlar, siviller ve çocuklar bir yandan katlediliyor, öte yandan susuzluktan kırılıyor. Siz de artık somut ve net adımlar atın. Petrol vanalarını kapatın, doğalgaz vanalarını kapatın. Çocukların katledilmesine, susuzluktan kırılmasına, yüzyılın en büyük savaş suçunun işlenmesine karşı kayıtsız, tepkisiz ve sessiz kalmayın. Zaman kazanmak için değil, sonuç almak için somut adımlar atın. Tepkinizi zamanında sert ve etkili bir şekilde gösterin. Hedef sadece Filistin ve Gazze değil, bugün sıra Gazze ve Filistin'de, yarın sıra size gelecek. Kendi hükümetimize de sesleniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin destek ve gözetiminde yüzyılın en büyük sivil katliamı yaşanıyor. Bu katliama sessiz ve duyarsız kalmayın. İncirlik ve Kürecik üslerini kapatın. Batı medyasında ve diplomasisinde ateşkes demek yasak, uzlaşı demek yasak, savaşı durdurun demek yasak, tarafları itidale, uzlaşıya çağırıyoruz demek yasak, diplomasinin kapıları açılsın, görüşmeler başlasın demek yasak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin girişimleriyle Gazze'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözetiminde denizden insani yaşam koridoru açılmalıdır"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz yolu üzerinden insani bir yaşam koridoru açması gerektiğini, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Yeniden Refah Partisi olarak bir öneride bulunduklarını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Gazze'de insanlık ölüyor, susuzluk, ilaçsızlık Gazze'yi her geçen gün daha da öldürüyor. Yeniden Refah Partisi olarak Gazze halkının çaresizliğine, susuzluğuna, ilaçsızlığına karşı somut bir çıkış yolu öneriyoruz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvurumuzu yaptık. Türkiye'nin girişimleriyle Gazze'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözetiminde denizden insani yaşam koridoru açılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, deniz kuvvetlerimizin gözetiminde açılacak insani yaşam koridoru, Gazze'nin hayata tutunması için, masum sivillerin ve çocukların ölümünün durdurulması için susuzluğun, çaresizliğin ve ilaçsızlığın bir nebze giderilmesi için kaçınılmazdır. Elbette ki bu karar, Birleşmiş Milletlerle sağlanacak mutabakata ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılacak tezkereye bağlıdır. Türkiye, insani yardım koridorunun açılması konusunda zaman yitirmeksizin inisiyatif almak durumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurumuzu içerir belgeyi burada sizlerle paylaşıyoruz. Genel başkanımızın imzasını taşıyan bu başvuru Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edilmiş durumdadır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu talebi hızlı bir şekilde değerlendirmeye alması, Gazze'nin yaşama tutunması için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak önümüzde bulunmaktadır. Bugünden sonra da Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak parti binalarımızda, illerin ve ilçelerimizin cadde ve meydanlarında duyarlılığımızı görsel paylaşımlarla, hissiyatımızı vatandaşlarımıza aktaracağımız paylaşım ve yaklaşımlarla ortaya koymaya devam edeceğiz. Bugün insanlık namına hak, hukuk, adalet, vicdan ve merhamet namına sadece Müslümanları değil, vicdanlı bütün insanlığı, Filistin halkıyla, Gazze halkıyla dayanışmaya davet ediyoruz."

"Bu saldırının İsrail tarafından değil, Gazze içinden yapıldığını iddia edecek kadar küçüldüler"

Kılıç, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sırasında saldırının İsrail'den değil Gazze'den yapıldığı iddiasına yönelik olarak, "Anadolu insanı, bizim aziz milletimiz, devletin kapılarını, topraklarını, yurdunu ve bağrını soykırıma uğrayan mağdurlara tarihin her döneminde açabilmiş olan bir millettir ve Türk milletinin soykırımlar karşısındaki mert, insani, hukuki, ahlaki ve vicdani durumunu en iyi bugün İsrail'i yöneten savaş kabinesi bilmektedir. Ama bu bir savaş değil, işlenen savaş suçudur, karşıda masum insanlar. Teknolojik ilerlemeyi yakalamış bir ülkenin silahları karşısında cansiperane mücadele vermeye çalışıyor ama maalesef yüzlercesi, binlercesi katlediliyor. ABD Başkanı Biden'ın 'Sizinle beraberiz' şeklindeki açıklamasını da kınıyoruz, reddediyoruz. Hastaneye yapılan saldırıyı bile siyonist yalanların bir argümanı haline getirdiler. Bu saldırının İsrail tarafından değil, Gazze içinden yapıldığını iddia edecek kadar küçüldüler" dedi. - ANKARA