Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

"Kapıları halka açık, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik kuracağız"

"(Ankara ve İstanbul adayları) Cumhur İttifakı'nın bir talebi olması halinde yetkili kurullarımızla istişare edebiliriz"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 'Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda 49 adayı açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ni temsil edecek 1 büyükşehir, 1 il, 5 belde, 42 ilçe adaylığı olmak üzere toplamda 49 belediye başkanı adayını açıkladı. Sözlerine 25 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm çalışan, emekli, atanmayı bekleyen ve şehit öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Erbakan, "Bu kadar probleme rağmen öğretim aşkıyla yanıp tutuşan, ailesinden, tatilinden ve hatta yemeğinden fedakarlık yaparak bu eğitim ve öğretim vazifesini yerine getiren saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Kapıları halka açık, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik kuracağız"

Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yüzde 20'ye yakın oy almayı beklediklerini söyleyen Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz 4 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde Milli Görüş'ü 30 sene sonra yeniden belediyelerde iktidar yapmaktır. Önce martta belediyelerde iktidar, arkasından 2028'te yine inşallah merkezi hükümette iktidar olmak. 1989 ve 1994 yıllarında belediyecilik hizmetlerini yaşayanlar için son derece önemli. O dönem Refah Partili belediye başkanları Türkiye'de ve dünyada belediyeciliğin kitabını yeniden yazdılar. Daha önce çöp, çamur, çukur olarak adlandırılan büyükşehirler ve kentlerimizi büyük sıkıntılardan kurtarmış ve gerçekten gelişmiş şehirler haline getirmişlerdir. Bize emanet edilen her kuruşu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye asla yedirmeyiz düşüncesiyle yapılan bir belediyecilik anlayışımız var. Bu hassasiyete sahip kadrolar asla devletin bir kuruşuna göz dikmezler. Milli Görüş belediyeciliği yeni dönemde yeşil alanlara, engellilerimize ve depreme dayanıklılık konusuna çok büyük önem verecek. Kapıları halka açık, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik kuracağız. 14 Mayıs seçimlerinde partimiz anketlerin gösterdiği oy oranının üç misli oy aldı. Yüzde 1'e yakın oy alacağımız gösterilirken, biz yüzde 2.86 oy aldık. Şimdi anketler partimizi yüzde 6-7 arasında gösteriyor. Bu ne demek, yine üçle çarptığınız zaman partimiz mart ayında yüzde 20 oy alacak demektir. Türk siyasetine damgamızı yeniden vuracağız" açıklamasında bulundu.

"Cumhur İttifakı'nın bir talebi olması halinde yetkili kurullarımızla istişare edebiliriz"

Erbakan, yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erbakan, "Cumhur İttifakı ile görüşme ve Ankara ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylıkları için parti programı nedir?" sorusuna, "Biz parti olarak Türkiye'de bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz. Sadece Ankara ve İstanbul için, son derece kritik olan bu iki başkanlık için Cumhur İttifakı'nın bir talebi olması halinde yetkili kurullarımızla istişare edebiliriz. Ama bugüne kadar herhangi bir talep gelmedi. Dolayısıyla bizde büyük bir hızla tüm il, ilçe ve beldelerde adaylarımızı belirliyoruz. Bugünden itibaren hızlı bir şekilde adaylarımızı açıklayacağız" cevabını verdi.

Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde '50+1' tartışmaları ile ilgili soru üzerine, "Türkiye bir yerel seçim atmosferi içerisindeyken, böyle sıcak bir dönemdeyken neredeyse 5 yıl sonra yapılacak olan seçimle ilgili bir tartışmaya gidilmemesi daha doğru olur. Yerel seçim öncesinde alelacele önümüze bir değişiklik geleceğini çok düşünmüyorum" dedi.

Fatih Erbakan tarafından açıklanan 49 kişilik liste ise şu şekilde:

"Adıyaman Sincik İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Buz

Gölbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Salih Aydemir

Ankara Beypazarı ilçe Belediye Başkan Adayı Haydar Çalışkan

Şereflikoçhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Muhammed Doğan

Aydın Nazilli İlçe Belediye Başkan Adayı Emin Eser

Sultanhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Emre Mersinkaya

Bayburt Merkez İl Belediye Başkan Adayı Mustafa Güncan

Bitlis Gölbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Avunç

Büyükorhan İlçe Belediye Başkan Adayı Enes Yılmaz

Bursa Harmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Can

İnegöl İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz

Bolu Mengen Gökçesu Belde Belediye Başkan Adayı Orhan Çiğbasmaz

Düzce Kaynaşlı İlçe Belediye Başkan Adayı Birol Şahin

Elazığ Kovancılar İlçe Belediye Başkan Adayı Bekir Yanılmaz

Alacakaya İlçe Belediye Başkan Adayı Zafer Altınışık

Eskişehir Tepebaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Emrah Altun

İnönü ilçe Belediye Başkan Adayı Hasan Güçbilmez

Mihalgazi ilçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Gümer

Gümüşhane Kelkit ilçe Belediye Başkan Adayı Abdulhamid Keskinoğlu

Şiran ilçe Belediye Başkan Adayı Murat Taştan

Tuzluca İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Erdem Sevilmiş

Iğdır Halfeli Beldesi Belde Belediye Başkan Adayı Yusuf Aktaş

Hoşhaber Beldesi Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Onay

İstanbul Çekmeköy İlçe Belediye Başkan Adayı Yücel Ersen

Pendik ilçe Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurk

Karabük Yenice - Yortan Beldesi Belde Belediye Başkan Adayı Alaattin Islak

Ovacık İlçe Belediye Başkan Adayı Satılmış Bostancı

Kars Sarıkamış İlçe Belediye Başkan Adayı Raşit Yılmaz

Kastamonu Tosya İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Demir

Derince İlçe Belediye Başkan Adayı Gökhan Açık

Kocaeli Körfez İlçe Belediye Başkan Adayı Hacı Latif İşcen

Kandıra İlçe Belediye Başkan Adayı Levent Güdek

Halkapınar ilçe Belediye Başkan Adayı Ramazan Koçak

Konya Ahırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Yavuz Selim Demirel

Şelçuklu ilçe Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Kara

Simav- Naşa Beldesi Belde Belediye Başkan Adayı Bünyamin Sezer

Kütahya Tavşanlı İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Derin

Aslanapa ilçe Belediye Başkan Adayı Atimer Kutlu

Malatya Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım

Akçadağ İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Kazgan

Pötürge İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Öztürk

Battalgazi İlçe Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen

Sakarya Kocaali İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Erdoğan

Karapürçek İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çoruhlu

Sivas Gemerek ilçe Belediye Başkan Adayı Sezai Çelikten

Ulaş İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karabağ

Tekirdağ Ergene İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Paşaoğlu

Süleymanpaşa ilçe Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Özer

Yozgat Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Selvi.