Yeniden Refah Partisi 56 belediye başkan adayını daha açıkladı
Yeniden Refah Partisi, 1 büyükşehir, 3 il ve 53 ilçe olmak üzere toplamda 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Şarkıcı Davut Güloğlu da Düzce Belediye Başkan adayı oldu.
YENİDEN Refah Partisi, adaylıkları kesinleşen 1'i büyükşehir 3 il ile 53 ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. Şarkıcı Davut Güloğlu da Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı oldu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler dolayısıyla Yeniden Refah Partisi de belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Partiden bugüne 309 belediye başkan adayı açıklandı. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla yapılan aday tanıtım programıyla 56 belediye başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti, bugüne kadar 10'u büyükşehir 20 il belediye başkanı olmak üzere 309 aday açıkladı.
DAVUT GÜLOĞLU DÜZCE'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Davut Güloğlu'nun Düzce Belediye Başkan adayı olarak açıklandığı programda, partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı oldu. Osmaniye'de ise Belediye Başkan adayı Adem Demir olarak açıklandı. Bugün açıklanan Yeniden Refah Partisi adayları şöyle:
Adıyaman:
Kahta İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Toprak
Antalya:
Demre İlçe Belediye Başkan Adayı Yasin Karahanlı
Ardahan:
Göle İlçe Belediye Başkan Adayı Akın İsmailoğlu
Artvin:
Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Aydın
Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Pehlivan
Bartın Ulus İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Öz
Kumluca Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Adıyaman
Çorum:
İskilip İlçe Belediye Başkan Adayı İpek Aslan
Laçin İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Galetepe
Sungurlu İlçe Belediye Başkan Adayı Osman Vargeloğlu
Gaziantep:
Araban İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Doğru
İstanbul:
Bakırköy İlçe Belediye Başkan Adayı Salih Doğan
Başakşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Karaca
Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı Nevzat Çavluk
İzmir:
Foça İlçe Belediye Başkan Adayı Nazif Tuna Han
Buca İlçe Belediye Başkan Adayı Ümit Toker
Çiğli İlçe Belediye Başkan Adayı Salim Ay
Gaziemir İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Biçer
Karşıyaka İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Arabelen
Narlıdere İlçe Belediye Başkan Adayı Ramazan Duran
Aliağa İlçe Belediye Başkan Adayı Hür Erdem Ünal
Menemen İlçe Belediye Başkan Adayı Özbek Taşdemir
Urla İlçe Belediye Başkan Adayı Samet Koçlu
Karabağlar İlçe Belediye Başkan Adayı Evren Şahin
Kiraz İlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Şimşek
Kayseri:
Hacılar İlçe Belediye Başkan Adayı Bünyamin Geçgil
İncesu İlçe Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol
Kocaeli:
Gebze İlçe Belediye Başkan Adayı Kamil Ergün
Kartepe İlçe Belediye Başkan Adayı Berat Kansu
Karamürsel İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Osman Aydın
Konya:
Karatay İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Gökhan Duysak
Manisa:
Turgutlu İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Serhat Orhan
Mardin:
Dargeçit İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Şerif Gümüşay
Niğde:
Altunhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih Taş
Yıldıztepe Belde Belediye Başkan Adayı Yıldırım Arlı
Ordu:
Çamaş İlçe Belediye Başkan Adayı Muhammet Küçüköksüz
Osmaniye:
Düziçi İlçe Belediye Başkan Adayı Abdullah Yıldırım
Sakarya:
Karasu İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Özdemir
Ferizli İlçe Belediye Başkan Adayı Sercan Eğin
Arifiye İlçe Belediye Başkan Adayı Şükrü Gözyıman
Sinop:
Ayancık İlçe Belediye Başkan Adayı Ergün Kaya
Durağan İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Gündüz
Türkeli İlçe Belediye Başkan Adayı Haşim Atalay
Zonguldak:
Kilimli İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Aşkar
Kozlu İlçe Belediye Başkan Adayı Bilal Korkmaz
Karaman Belde Belediye Başkan Adayı Olcay Üstün
Muslu Belde Belediye Başkan Adayı Ercan Gönültaş
Çatalağzı Belde Belediye Başkan Adayı Şenol Toptan
Yozgat:
Kadışehri İlçe Belediye Başkan Adayı Davut Karadavut
Yalova:
Armutlu İlçe Belediye Başkan Adayı Beytullah Şengöz
Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Erkan Pelitoğlu
Kaytazdere Belde Belediye Başkan Adayı Ömer Ziya Geçit
Tavşanlı Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Açıkel