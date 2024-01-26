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Yeniden Refah, 1 büyükşehir ve 4 ilçede AK Parti'den adaylarını geri çekmesini istiyor

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu... Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, AK Parti'den Ankara ve İstanbul'da bazı ilçeleri istediklerini doğrulayarak "İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar... Malatya'da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti." dedi.

Yerel seçim çalışmalarını devam ederken AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetlerinin pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar... Malatya'da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti." dedi.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDEN HALEN BİR SONUÇ ÇIKMADI

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı... Siyasi partiler de seçim beyannamelerini ve adaylarını tek tek açıklarken, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri halen sürüyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vermek için bazı şartlar öne süren Yeniden Refah henüz bir sonuca ulaşamadı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Türkiye genelinde oy oranlarının yüzde 5'in üzerinde olduğunu ve AK Parti'nin de bu destek olmadan bazı illerde kaybedeceğinin farkında olduğunu" söyledi.

AK PARTİ 10 BÜYÜKŞEHİRDE DESTEK İSTEMİŞ

Bekin, "Son görüşmede AK Parti'nin Ankara, İstanbul başta olmak üzere 10 büyükşehirde destek verilmesi teklifini ilettiğini" belirterek, şunları söyledi: " 'Her şey tek taraflı olmaz' dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, 'zaman daralıyor' dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar."

"HİÇBİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Bekin, AK Parti'nin "belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu" kaydederek, "Genel seçime başka bir partinin listelerinden girmedik, belediye seçimlerinde başka partinin listelerinden girmek etik değil. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmak istemiyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 3, ANKARA'DA 1 İLÇE, MALATYA..."

AK Parti'nin 2019'da MHP için bazı yerlerde adaylarını geri çektiğini kaydeden Bekin, Yeniden Refah'ın talebini şöyle açıkladı: "Büyükşehirlerden istediğimiz ilçeler var; İstanbul, Ankara'da. İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar... Oy potansiyelimizin çarpanlı olduğu yerler. Malatya'da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti. Konya söz konusu olmadı. Sürpriz aday açıklamalarımız olabilir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (17)

Yücel AtaBir:

Yeniden refahın oyu yok geçen seçimde millet acıdıgı için oy verdi

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muhsin çellik:

31 mart alacağı oyu görünce fikirlerinin yanlış olduğunu anlayacaksın.

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Bükücü:

Onu bunu bilmem ama Yeniden Refah Partisi, AK Parti'den daha dürüst daha samimi bir parti NOT: Herhangi bir partiyi tutmuyorum.

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Fatih :

Haklısın ama şöyle bir durum var, 'bekara karı boşamak kolay'. hiç bir sorumluluk yokken konuşmak kolaydır. yrp nin akp den daha iyi olacağı yok. ayrıca bahsettiği gibi bir gücüde yok. milletin çok küçük bir kısmı, bir önceki seçimde acıdığı için oy verdi.

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kagan soylu:

Mhp ile yeniden refah partisinimi kıyaslıyor Normalde belediye seçimlerinde ittifak olayını kaldiracaksin En cok oyu alan kazanır o kadar... Ufak partilere gelince genel seçimlerde meclise giremeyen partiyi kapatacaksın..

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Gerçekçi Olalım:

senin gibi düşünenler nedeniyle bu haldeyiz.... ya zorla orum yaptırıyorlar sana yada para alıyorsun bunun için....başka açıklaması olamaz bunun

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Poyraz:

Vay vay partiye bak Sayın Erbakan bu anlayış size pahalıya mal olacak pazarlıkçı partiye döndünüz

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mahmut:

en azından pkkk nın partisiyle pazarlık yapmıyor

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Onur Yener:

Kıbrıs'ı da isteseydin bari...

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muhsin çellik:

O zaman yeniden refahın peşinde ne işiniz var.

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