Yeniden Refah, 1 büyükşehir ve 4 ilçede AK Parti'den adaylarını geri çekmesini istiyor

Yerel seçim çalışmalarını devam ederken AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetlerinin pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar... Malatya'da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti." dedi.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDEN HALEN BİR SONUÇ ÇIKMADI

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı... Siyasi partiler de seçim beyannamelerini ve adaylarını tek tek açıklarken, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri halen sürüyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vermek için bazı şartlar öne süren Yeniden Refah henüz bir sonuca ulaşamadı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Türkiye genelinde oy oranlarının yüzde 5'in üzerinde olduğunu ve AK Parti'nin de bu destek olmadan bazı illerde kaybedeceğinin farkında olduğunu" söyledi.

AK PARTİ 10 BÜYÜKŞEHİRDE DESTEK İSTEMİŞ

Bekin, "Son görüşmede AK Parti'nin Ankara, İstanbul başta olmak üzere 10 büyükşehirde destek verilmesi teklifini ilettiğini" belirterek, şunları söyledi: " 'Her şey tek taraflı olmaz' dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, 'zaman daralıyor' dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar."

"HİÇBİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Bekin, AK Parti'nin "belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu" kaydederek, "Genel seçime başka bir partinin listelerinden girmedik, belediye seçimlerinde başka partinin listelerinden girmek etik değil. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmak istemiyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 3, ANKARA'DA 1 İLÇE, MALATYA..."

AK Parti'nin 2019'da MHP için bazı yerlerde adaylarını geri çektiğini kaydeden Bekin, Yeniden Refah'ın talebini şöyle açıkladı: "Büyükşehirlerden istediğimiz ilçeler var; İstanbul, Ankara'da. İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar... Oy potansiyelimizin çarpanlı olduğu yerler. Malatya'da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti. Konya söz konusu olmadı. Sürpriz aday açıklamalarımız olabilir."