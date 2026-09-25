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Suudi Arabistan'ın 'acil' kodlu çağrısının ardından Mekke İttifakı'nın genelkurmay başkanları Riyad'da buluştu

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Suudi Arabistan'ın 'acil' kodlu çağrısının ardından Mekke İttifakı'nın genelkurmay başkanları Riyad'da buluştu
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Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken, Riyad yönetiminin acil çağrısı üzerine Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın genelkurmay başkanları bir araya geldi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

  • Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan genelkurmay başkanları, Suudi Arabistan'ın acil toplantı çağrısı üzerine Riyad'da bir araya geldi.
  • Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı ve üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı üçüne birden yapılmış saldırı kabul ediliyor.
  • Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları, 31 Ağustos'ta İstanbul'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken, Riyad yönetiminin yaptığı acil çağrının ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın genelkurmay başkanları Riyad'da bir araya geldi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

BAYRAKTAROĞLU, SUUDİ VE PAKİSTANLI MEVKİDAŞLARIYLA BULUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Suudi Arabistan'ın acil toplantı çağrısı üzerine Riyad'a gittiği bildirildi. Açıklamada, Bayraktaroğlu'nun toplantıya Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile birlikte katıldığı belirtildi.

MEKKE ANLAŞMASI İLK BÜYÜK SINAVIYLA KARŞI KARŞIYA

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülkenin ortak güvenlik ve savunma mekanizmasının temelini oluşturuyor. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı.

Anlaşmanın en dikkat çeken hükmü ise ortak savunmaya ilişkin madde oldu. Resmi ortak açıklamada, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış saldırı kabul edileceği belirtildi. Anlaşma aynı zamanda savunma iş birliğinin bütün alanlarda geliştirilmesini öngörüyor. Bu nedenle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve ardından gelen acil genelkurmay toplantısı, dış basında anlaşmanın sahadaki ilk ciddi sınavlarından biri olarak değerlendiriliyor. Indian Express'te yayımlanan bir analiz de Husi saldırılarının anlaşmanın uygulanabilirliğini test ettiğini savunuyor. Bu, haber kuruluşunun analizi; üç hükümetin resmi tanımlaması değil.

FİDAN: ASKERİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMADA SIKINTIMIZ OLMAZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 19 Eylül'de verdiği röportajda Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fidan, Mekke Anlaşması kapsamında ülkelerin birbirlerine karşı "müttefiklik sorumluluğu" bulunduğunu belirterek Türkiye'nin imzaladığı anlaşmanın arkasında olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan'ın özellikle bazı teknik alanlarda askeri ihtiyaçlarının olabileceğini belirten Fidan, "Bunu da karşılama yönünde bir sıkıntımız olmaz" dedi. Fidan ayrıca anlaşmanın kurumsallaşma sürecinde önemli mesafe alındığını, sekretarya ve buna bağlı askeri karargâhın oluşturulmasına ilişkin teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

İLK ADIM İSTANBUL'DA ATILMIŞTI

Üç ülkenin savunma mekanizmasının altyapısı, anlaşmadan yalnızca birkaç hafta sonra oluşturulmaya başlanmıştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları 31 Ağustos'ta İstanbul'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Toplantıda Suudi Arabistan'da kalıcı bir sekretarya oluşturulması ve ülkeler arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırılmıştı. Türk Milli Savunma Bakanlığı daha önce anlaşma kapsamında komuta yeri ve saha tatbikatlarıyla başlanmasının, ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemleri kapsayan ortak tatbikatlara geçilmesinin planlandığını açıklamıştı.

HUSİLERDEN TÜRKİYE VE PAKİSTAN'A DA UYARI

Gerilimin Türkiye açısından dikkat çeken bir başka boyutu ise Husilerden gelen açıklamalar oldu. Husi yönetiminin üst düzey isimlerinden Muhammed el-Buhayti, Türkiye veya Pakistan'ın Suudi Arabistan'a askeri destek vermesi durumunda buna karşılık verileceği yönünde açıklamalarda bulundu ve iki ülkeye müdahil olmama çağrısı yaptı. Bu açıklama Husi tarafının pozisyonunu yansıtıyor.

Böylece Riyad'ın acil toplantı çağrısıyla birlikte gözler yalnızca Suudi Arabistan- Yemen hattına değil, Ankara ve İslamabad'ın atacağı adımlara da çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRecep Dilek:

İsrail ve ABD'nin projeleri işliyor.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Qynen Abd ihaleyi bunlara verdi bublardqxhalklarina bsy mekke anlas asi bsy huclu ittifak diye anlattilar

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Haber YorumlarıSlm:

Boş işler

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Haber Yorumlarısehmus nisa:

İngilizler yine bir oyun kuruyor ama kimse konuşmuyor. ABD, Suriye'de Kürtleri yalnız bıraktı. Bu ihanetin üzerine Suriye'de ve Türkiye'de entegrerasyon ve barış süreci başlatıldı. Türkiye ve Suriye bunun üzerine bölgede artık daha güçlendiler. Türkiye bu kazanım üzerine Mekke anlaşmasına imza attı onu anladımda pakistanı nasıl ikna ettiler onu anlamadım. Çünkü husilere yapılacak saldırı durumunda İran'da savaşa dahil olacak. İşte demek istediğimde tamda bu oyunu kuranlar NATO yu da mı içine çekmek istiyorlar.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

tarihe bakın ABD ve batı bu cahil kürtleri her zaman yalnız bıraktı ama bunlar yine de onlara kanıp oyuna geliyor hep maşa oldular

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