Yeni Yol'dan Meclis'te ilk grup toplantısı

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Yeni Yol grubu Meclis'te ilk grup toplantısını düzenledi.

Yeni Yol grubunun ilk toplantısında üç partinin genel başkanları Mahmut Arıkan, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu sırayla kürsüde konuşma gerçekleştiriyor. Liderler partinin lansmanı dolayısıyla bugün birer konuşma yapacak, ancak sonraki haftalardaki grup konuşmaları liderlerin programlarına göre değişebilecek.

İKTİDARA ÇAĞRI

Toplantıda söz alan ilk lider olan Mahmut Arıkan, kürsüden iktidara çağrıda bulundu. "ABD ile düşman olmak tehlikeli olabilir ama daha tehlikelisi, daha ölümcül olanı ABD'nin dostu olmak." diyen Arıkan, "ABD ile olan ilişkilerin tekrardan gözden geçirilmesini iktidardan talep ediyoruz" dedi.

YENİ YOL'DA İLK FİRE

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, üç parti tarafından TBMM'de kurulan "Yeni Yol Grubu"nda yer almayacağını duyurdu. Yeni Yol'dan ilk ayrılan isim olan Şahin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1,5 yıldır TBMM'de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor. Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum. Türkiye'nin önemli sorunlarının hepsini Meclis'e taşıdım. Eleştirilerimi çözüm önerileriyle birleştirerek, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak adımlar atmaya gayret ettim. Milli çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren bütün meselelerde devletimizin yanında durdum."

"GRUPTA YER ALMAYACAĞIM"

Bu gayretinin ve duruşunun aynı şekilde devam edeceğini bildiren Şahin, "Gelinen süreçte üç partinin işbirliğiyle TBMM'de kurulan 'Yeni Yol Grubu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım. Ülkemiz ve milletimiz için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

GRUP YÖNETİMİ DE BELİRLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Yeni Yol'un grup yönetimi de belirlendi. Gelecek-Saadet grubunun Grup Başkanvekili eski Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Yeni Yol'un Grup Başkanı oldu. Eski DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile eski Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da Yenil Yol'da Grup Başkanvekili olarak görev yapacak. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ise Katip Üye oldu.