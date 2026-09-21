Yeni Parti Sözcüsü Emre, ilçe başkanlığı seçimlerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Parti içi seçimlerin daha demokratik bir şekilde gerçekleşmesi için gerek ilçe başkanının gerek il başkanının gerekse genel başkanın seçilmesine yönelik bir sandık kurulması adına hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta sonu Türkiye'nin her yerinde ilçe başkanlıklarına yönelik seçimler gerçekleşecektir" dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, örgütlenme aşamalarını hızla tamamladıklarını belirterek, parti içinde yeni ve demokratik kararlar aldıklarını ifade etti. Emre, parti içi demokrasi süreçlerine ilişkin hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, "Parti içi seçimlerin daha demokratik bir şekilde gerçekleşmesi için gerek ilçe başkanının gerek il başkanının gerekse genel başkanın seçilmesine yönelik bir sandık kurulması adına hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta sonu Türkiye'nin her yerinde ilçe başkanlıklarına yönelik seçimler gerçekleşecektir. Bunun bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'ÖZGÜR ÖZEL SAHADA OLACAK'

Genel Başkan Özgür Özel'in de seçim sürecinde sahada olacağını ve çeşitli illerdeki programlara katılacağını söyleyen Emre, "Sayın Genel Başkanımız da bu kapsamda önce İzmir'de, sonra Manisa'da, daha sonra Balıkesir ve en son İstanbul'da seçimlerin gerçekleşeceği bazı yerlere dahil olacak, orada konuşmalar yapacak. Yine Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız da belli yerlerde bu seçimleri takip edecektir. Burada siyasetin demokratikleşmesi çok açıdan önemlidir. Siyaset demokratikleştikçe, seçme ve seçilme hakkı ile millet iradesi bu alanlarda güçlendikçe ülkenin demokratikleşmesi de hız kazanmış olacaktır. Biz bu yönüyle de Türk siyasal partilerine örnek bir çalışma içerisindeyiz. İlerleyen süreçte iktidara geldiğimizde Siyasi Partiler Kanunu'nda da buna ilişkin değişiklikleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı