Özel'den Kanun Teklifi ve Fezleke Açıklaması

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Meclis Genel Kuruluna geldiğinde de Yeni Parti olarak ilk günden beri takındığımız genel ve ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız." dedi.

Özel, Meclis'te, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında dün TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle ilgili Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyesi milletvekilleriyle toplantı yaptı.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, düzenlemenin, kendilerine ulaştırıldıktan kısa bir süre sonra Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirterek, eleştiride bulundu.

Kanun teklifine ilişkin dün ceza hukuku alanındaki akademisyenlerle geniş bir toplantı yaptıklarını ifade eden Özel, "Genel olarak akademisyenlerin de değerlendirmeler yaptığı gibi özensiz, kötü hazırlanmış, birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım." sözlerini sarf etti.

Yeni Parti olarak teknik ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptıklarını, bundan sonraki süreçte komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklarını dile getiren Özel, "Daha sonra da Meclis Genel Kuruluna geldiğinde de Yeni Parti olarak ilk günden beri takındığımız genel ve ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma gibi bir niyetimiz, çabamız yok. Komisyonda tutanaklar ve tarih önünde sözümüzü Yeni Parti olarak söyleyeceğiz. Geldiğinde de Genel Kurul aşamasına da katılacağız ve oyumuzu kullanacağız." ifadesini kullandı.

Özel, "Yeni Parti'nin oyunun rengi ne olacak?" sorusuna, "Yeni Parti özellikle komisyon raporunun 6'ncı maddesi gereği hazırlanan bu düzenlemenin daha doğru bir şekilde yasalaşması için katkı sağlayacak. 7'nci kısmı demokratikleşmedir. Yani esas olarak bir ülkede bu kadar kalıcı, önemli bir sorunu çözecekseniz ilk önce sorunu ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldıracak adımları atmanız lazım." yanıtını verdi.

"Bu noktada somut olarak neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir?" sorusu üzerine Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın cezaevinden tahliye edilebileceğini, haklarındaki soruşturma ve davalar nedeniyle yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının görevlerine iade edilebileceğini söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna imza attıklarını anımsatan Özel, "Biz imzamızın arkasındayız. Tüm kötülüklere, zulümlere rağmen arkasındayız. Biz bu ülkede bir daha şehit cenazesine gitmeme ihtimali için, 'Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden bir damla yaş akmasın' diye bu kadar zorluğa ve bile bile bizi zorla bu işin karşısına itmeye çalışmalarına rağmen çok doğru bir yerde bu işin arkasındayız." diye konuştu.

Hakkındaki fezleke

Özel, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmasına yönelik soruyu yanıtladı.

Konuyla ilgili Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ve partilerin grup başkanvekillerinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda takındığı tutumu çok değerli bulduğunu söyleyen Özel, bir milletvekili hakkında hazırlanan fezlekede "gizlilik" bulunduğunu ve bunun milletvekilinin kendisi dışında kimseye verilemeyeceğini kaydetti.

Soruşturmaya konu iddiaların doğru olmadığını dile getiren Özel, "Bunun doğru olmadığı kanıtlanıyor ama bir an için doğru olduğunu kabul edelim, kurultay masrafı için zaten hepimiz aramızda para topladık. Araçlar tuttuk, gezdik, çalıştık, bir sürü masrafa katlandık hep beraber. Partinin cebinden yapacak değildik herhalde o harcamaları. O zaman parti yönetiminde de değildik zaten." dedi.

Özel, iddiayı ortaya atan kişinin söz konusu dönemde Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu listesine girmediğini ve "çekirdek ekipte" bulunmadığını da belirterek, "Bir an için bu parayı verdiğini düşünelim, böyle bir suç yok. Kim kurultay masrafına katkı yaptı da böyle bir suç var?" sözlerini sarf etti.

"Söz konusu suçlamanın kendisine itibar suikastı amacıyla yapıldığını" söyleyen Özel, "Adında 'rüşvet' geçiyor. Ne düşünür insanlar? 'Özgür Özel rüşvet almış'. 'Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için para verdim diyor' adam. Lanet olsun vermedi de varsayınız ki vermiştir, biz para birleştirdik, Vito kiraladık falan. Farz edin ki vermiştir, bunun neresi rüşvet?" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA