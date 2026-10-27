Yeni Parti Genel Başkanı Özel, kurultayın muhalefette tek kurultay olacağını söyledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeni Partinin önümüzdeki ay yapacağı ilk kurultay, partimizin muhalefette yapacağı tek kurultay olacaktır." dedi.

Özel, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda, hep birlikte çok zorluklar gördüklerini, az zamanda da çok iş başardıklarını söyledi.

Yeni nesil siyaset yapacaklarının sözünü verdiklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"800 bine yaklaşan üyemizle iradenin milletin kendinde olduğunu, sözün, yetkinin, kararın artık üyede olduğunu ve Yeni Parti'ye üye olmanın artık şeklen siyasete dahil olmak değil, her aşamasında doğrudan sorumluluk almak olduğunu gösterdik. Demokrasiyi bir vaat olmaktan çıkardık, kendi partimizde yaşanan bir gerçekliğe dönüştürdük. İnanıyorum ki Yeni Partide filizlenen bu demokrasi anlayışı, yarın özellikle de Yeni Partinin iktidarıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yerleşecek, kurumsallaşacak yeni siyasi partiler düzenine, yepyeni bir demokrasiye, demokrasi için yepyeni bir aşamaya evrilecek. Bu demokrasi şölenini mümkün kılanların emekleri de bugünlerde yaşananlar da ileride hep takdirle anılacak."

Özel, iktidar yürüyüşünde yepyeni bir aşamaya geçtiklerini, artık parti içi mücadelenin bittiği, yüzlerini millete döndükleri, vatandaşa dokundukları, göz hizasında siyaset yaptıkları ve durmadan yorulmadan çalışmaya başladıkları bir dönem başladığına işaret etti.

Yeni Partinin kendini muhalefet partisi olarak konumlandıran bir parti olmadığına dikkati çeken Özel, " Yeni Parti'nin önümüzdeki ay yapacağı ilk kurultay, partimizin muhalefette yapacağı tek kurultay olacaktır. Yeni Parti, iktidar olmak için kurulmuştur. Bu yüzden hiçbirimiz unutmamalıyız ki sorunu söyleyen, anlatan, dertleri konuşan iyi bir muhalefet olur ama çözümü hazırlayan iktidar olur. Bunun için Yeni Parti sorunlara nasıl çözüm getireceğini her fırsatta anlatan yarının iktidar partisidir." diye konuştu.

Özel, İstanbul Bakırköy ve Denizli Merkezefendi belediyelerine yönelik operasyonları eleştirdi.

"Mağdurlarla dayanışma içinde olacağız"

Fon meselesinin ekonomiye maliyetinin 114 milyar dolar olduğunu ileri süren Özel, şunları söyledi:

"Bu krizin mağduru, 86 milyondur. Parasını bir umut fona yatırıp, borçlarından kurtulmaya çalışan KOBİ'lerin, günü gelmiş borçlarını, işçilerin maaşlarını ödeyemediği bir süreçteyiz. 'Bir ay dursun, nemalansın' diye ev kirasını fona koyanların, ev sahibiyle davalık olmaya başladığı süreçteyiz. Ameliyat parasını fona yatıranların, ameliyat olamadığı günlerdeyiz. Maaşından artırdığı birikimiyle fona girenlerin mağdur, perişan olduğu günlerdeyiz. Garanti olsun diye Türkiye'nin en büyük şirketlerine borsada yatırım yapan milyonlarca insanın bile parasının neredeyse üçte birini kaybettiği günlerdeyiz."

Özgür Özel, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un, "daha fazla mağdur yaratacağını" öne sürerek, kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Fon soruşturmasıyla ilgili dün partisinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile yaptıkları toplantı sonucunda iki çalışma heyeti oluşturduklarını belirten Özel, şunları ifade etti:

"Birinci heyet, mağdurlarla görüşecek, bir çağrı merkezi, veri tabanı oluşturulacak. Mağdurlarla dayanışma içinde olacağız. İkinci heyetimiz ise şu anda cezaevinde bulunan fon tutuklularını ziyaret edecek, millet adına kendilerine sorular soracak. Bu meselenin kökünün nereden kaynaklandığı konusunda söylemek istedikleri varsa onları dinleyecek ve Meclis'in kurmadığı, araştırmadığı komisyon yönünden, partimizden 10 milletvekili var, diğer muhalefet partilerinden de bu konuda eş güdüm arayışı içinde olanlar var, muhalefetin bir arada bu fon mağduriyetiyle mücadele noktasında gayret gösterilecek. Türkiye kamuoyunda bu konu, partimiz tarafından önemini korumaya, ciddiyetle ele alınmaya devam edilecek."

"Yemen'de savaşın değil, barışın tarafında olmalıyız"

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, konuşmasının devamında, dış politikaya değindi.

Özel, partisinin, Türkiye'nin Orta Doğu ilişkilerinin başarılı ve bölgesel kalkınmayı amaçlayan bir zeminde yürütülmesini savunduğunu ancak emperyalistlere, ABD ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyi ise reddettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Pakistan ile ilkeli anlaşmalar yapmasına, savunma alanında işbirliği yapmasına kategorik olarak bir itirazları olmayacağını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Ancak, Türkiye'nin 'Bir savunma işbirliği anlaşması yapıyoruz' diye savaşta olan bir ülkeyle anlaşma yapmasına, savaşa taraf yapılmasına, Türk askerinin Yemen çöllerine gönderilmesine Yeni Parti asla sessiz kalmaz, asla destek olmaz. Anayasa'nın 90. ve 92. maddeleri ihlal edilerek, Meclis baypas edilerek, oraya gidip anlaşmalar yapmak, anlaşma Meclis'e sunulmadan İstanbul'da koordinatörler atamak, asker yollamanın taahhütlerini vermek asla kabul edilemez. Biz, Yemen'de savaşın değil, barışın tarafında olmalıyız. O yüzden Türk askerini ABD'nin, İsrail'in çıkarları için çatışma alanlarına göndermek ve taarruzi faaliyetlerin içine sokmak asla ve asla kabul edilemez."

Özel, Yeni Partinin dış politikasının, milli menfaatlerden yana olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin kısa, orta, uzun vadeli menfaatleri hep birlikte takip edilecek. Gücünün farkında olan, bu güç ve kapasitesini halkı için kullanan bir ülke olacağız. Refah üreten bir dış politikayı benimseyeceğiz. Komşularıyla barış içine yaşayan, Orta Doğu'daki ülkelerle ilkeli bölgesel kalkınmaya dayalı işbirlikleri yapan, Amerika, Rusya, Çin ile eşit müttefiklik ilişkileri tesis eden, hedefini Avrupa Birliği'ne tam üyelik olarak belirleyen ve bunu sağlayan bir ülke için Yeni Parti, göreve hazırdır, taliptir."

Kaynak: AA