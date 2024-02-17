AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Milletin önündeki engelleri bertaraf ettik

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Milletin önündeki engelleri, demokratik hakkını kullanmasına engel olacak unsurları sizden aldığımız güçle liderimizin ve ekip arkadaşlarının duruşuyla bir bir bertaraf ettik." dedi.

Yazıcı, yerel seçim öncesi partisince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yağmura rağmen kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

"Siz bizi hiç yanıltmadınız." ifadesini kullanan Yazıcı, "Biz de sizin desteğinize aykırı asla hiçbir iş yapmadık. Siz ne dediyseniz onu inşa ve icra ettik. Rize'yi değiştirdik, dönüştürdük. Türkiye'yi değiştirdik, dönüştürdük. Çünkü yola çıkarken, 'Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tek hedef milletin hukukunu koruyacağız, insanımızın hayat standardını yükselteceğiz, önündeki sosyoekonomik engelleri azaltacağız, hayatınızı rahatlatacağız.' dedik, öyle yapmadık mı? Çünkü sözümüz söz."

Yazıcı, işlerinin eser ve proje üretmek olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye bir bütün olarak baktık. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, insanımızın birlik ve beraberliği her şeyin önünde ve üstünde. Dolayısıyla Türkiye'nin gücüne güç kattık ama bu gücün arkasında kim var? Siz varsınız, siz. Çünkü AK Parti siyasetinin temelinde millet var. Millet ne diyorsa o. Milletin önündeki engelleri, demokratik hakkını kullanmasına engel olacak unsurları, sizden aldığımız güçle liderimizin ve ekip arkadaşlarının duruşuyla bir bir bertaraf ettik. Ne derse milletle 'Gücümüz millet, işimiz hizmet' dedik ve öyle yürüdük ve 20 yılı aşkındır bu sözümüz bizim rehberimiz oldu, asla şaşmadık."

Milletle gurur duyduklarını dile getiren Yazıcı, "Eksiğimiz var, onları da biliyoruz. Onları da imkanları çoğaltmak suretiyle bir plan dahilinde mutlaka biz çözeriz." diye konuştu.

Yazıcı, seçimlerin demokrasinin en önemli mekanizması olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Siyasi partiler, seçimler yoluyla milletin huzuruna çıkar. Oy ve destek ister, yetki ister. İster iktidarda ister muhalefette olsun siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsudur. Demokratik rejimler böyle tanımlanır. Ama bugün dönüp baktığınız zaman muhalefette herhangi bir ümit görüyor musunuz? Tarumar olmuş, darmadağınık, aday bile belirlemekten aciz duruma düşmüş bir muhalefet var. Dolayısıyla siz süreçlerde milletin bu tarzını, demokrasinin bu erdemli ilkelerini gözetmek suretiyle süreçleri bir bir inşa ediyorsunuz."

Türkiye'de 2002'den bugüne kadar 16 seçim yapıldığını ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seçimlerde, referandumlarda, milletvekilliği, yerel seçimlerin tamamında AK Parti'ye destek verdiniz, tek başına yetki verdiniz. Bunun farkındayız. Sizi asla mahcup etmedik ve asla mahcup etmeyeceğiz. Güç, sizin gücünüz. İnşallah 31 Mart'ta Rize ve ilçelerinde Cumhur İttifakı ile birlikte süreci daha muhkem şekilde inşa etmeye kararlı mısınız? Hanelerinizden bereket eksik olmasın, gönlünüzde sevgi coşsun, taşsın, birbirimizi çok sevelim."

"İnsanımıza dokunan hizmetleri öncelikli hale getiriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, belediyeciliğin, yerel yöneticiliğin AK Parti'nin işi olduğunu söyledi.

Bu işi ne kadar iyi yaptıklarını muhalefetin de kabul ettiğini belirten Yılmaz, "Muhalefetten öteye de dünya ülkelerinin yerel yöneticileri de kabul ediyor. 'Nasıl başarıyorsunuz, nasıl bu işleri yapıyorsunuz?' dediklerinde, biz onlara diyoruz ki 'AK Parti, bir belediyecilik okulu aynı zamanda. Çünkü bu okulun ilk kurucusu Cumhurbaşkanı'mız, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, gece gündüz demeden hizmet esaslı çalıştıklarını dile getirerek, "İnsanımıza dokunan hizmetleri öncelikli hale getiriyoruz. Mazeret uydurmuyoruz. Algı yönetimi yapmıyoruz. Sosyal medya vasıtasıyla birtakım algılar yaparak, yapmadığımız, yapamadığımız işlerin palavrasını atmıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada adeta bugüne kadar kaydettiğimiz başarı öykülerinden bir tanesini daha yazacağız. Allah'ın izniyle bugüne kadar her seçimde elde ettiğimiz başarılar gibi yeni bir başarının daha sizler sayesinde imzasını atacağız. Ama bu süre içinde durmadan, yorulmadan kapı kapı koşacağız. Yorulmadan, koşmadan, uğrunda uğraş vermeden elde edilmiş olan bir başarı, başarı sayılmaz. Onu da bizim başarımız gibi görmeyiz. Bu süre içerisinde biraz yorulalım, biraz koşalım ve Allah'ın izniyle 1 Nisan 2024 sabahı büyük bir başarı öyküsünü yazmış olmanın rahatlığıyla güne başlayalım."

"Türkiye Yüzyılı'na koşuyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Rize'nin mücadele etmek, çalışmak anlamına geldiğini söyledi.

"Rize demek, her şartta ve her durumda bu millet için bu memleket için ne gerekiyorsa yapmak demek." ifadesini kullanan İleri, "Allah'a şükür liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun kadroları olarak inşallah sizlere yakışır bir şekilde, sizlere layık olacak bir şekilde bu memleket için bu millet için varımızla yoğumuzla çalışacağız ve çalışıyoruz." dedi.

Ömer İleri, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu önümüzdeki dönem inşallah hep beraber Rize'mizle Samsun'umuzla Trabzon'umuzla memleketimizin batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle Türkiye Yüzyılı için hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı için ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na koşuyoruz. Yeri geliyor milli elektrikli aracımızı çıkartıyoruz, yeri geliyor milli muharip uçağımızı üretiyoruz, yeri geliyor uzaya uydu fırlatıyoruz, yeri geliyor Gabar'dan petrol çıkartıyoruz, yeri geliyor Karadeniz'den gaz çıkartıyoruz. Bizler biliyoruz ki bu millet, misyonu olan bir millettir. Bu millet, istikameti olan bir millettir. O istikametin adı da Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye Yüzyılı'nın doğacağı şehirlerden biri de pek tabii Rize'dir."