Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti

Konserlerinde sergilediği kendine has tarzı ve enerjisiyle sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, son sahne performansında yaşanan bir olayla sosyal medyada dikkat çekti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ELİYLE İTTİ

Sahnede yer alan dekoratif bir blok platformun üzerine çömelerek şarkısını seslendiren Yıldız Tilbe, ayağa kalkmak istediğinde dengesini kaybetmemesi veya düşmemesi için kendisine destek olmak isteyen güvenlik görevlisinin müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik görevlisinin koluna dokunarak yardım etmeye çalıştığı anlarda el hareketiyle görevliyi geri iten ünlü sanatçı, müdahaleden rahatsız olduğunu gösterdi.

ŞARKIYA DEVAM ETTİ

Güvenlik görevlisini kolundan ittikten sonra şarkısını kesmeyen Tilbe, platform üzerinde ayağa kalktı ve şarkısına kaldığı yerden ritmik hareketlerle devam etti.

O anlar seyircilerin kameralarına yansırken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.