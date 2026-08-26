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ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
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Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında aylardır süren müzakereler sonuçlandı ve örgüt kendini lağvederek Suriye devletine entegre olduğunu duyurdu. Bu sıcak gelişmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, kararı "tarihi ve destansı bir olay" olarak nitelendirdi.

  • YPG/SDG lideri Mazlum Abdi, örgütün lağvedildiğini ve Suriye devletine tamamen entegre olduğunu duyurdu.
  • ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, fesih kararını 'tamamen tarihi ve destansı bir olay' olarak nitelendirdi ve bunu eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Planı'nın parçası olarak değerlendirdi.
  • Barrack, entegrasyon kapsamında eğitimde Kürt dilinin tanınacağını ve Mazlum Abdi ile İlham Ahmed'e Suriye hükümeti içinde önemli roller sağlanacağını belirtti.

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında aylardır devam eden müzakereler sonuçlandı. Örgüt lideri Mazlum Abdi'nin YPG/SDG'nin lağvedildiğini ve tamamen Suriye devletine entegre olduklarını duyurmasının ardından, ABD cephesinden dikkat çeken ilk resmi değerlendirme geldi.

ABD'Lİ ELÇİDEN "DESTANSI" YORUMU

Bölgedeki haritayı ve siyasi dengeleri derinden etkileyecek bu sıcak gelişmeyi değerlendiren ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, alınan fesih kararını "tamamen tarihi ve destansı bir olay" sözleriyle nitelendirdi. Barrack, atılan bu adımın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Planı'nın bir parçası olduğunu belirterek, bölgede herkes için birleşik bir Suriye'nin şekillendiğini vurguladı.

"BİR ORDU, BİR HÜKÜMET, BİR DEVLET"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama metni yayınlayan Barrack, Trump'ın ileri görüşlü liderliğinin, örgütün Suriye devlet kurumlarına düzenli bir şekilde entegre olması için yol açtığını ve geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürdüğünü savundu. Sürecin detaylarına ve "gerçek entegrasyon" kavramına değinen Barrack, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Eğitimde Kürt dilini tanıma ve Mazlum Abdi ile İlham Ahmed'e Suriye hükümeti içinde önemli roller sağlama, onların liderliğine ve Kürt ortaklarımızın fedakârlıklarına hak ettiği saygıyı gösteriyor. İşte gerçek entegrasyon böyle görünür: Kazananlar ve kaybedenler değil, eski muhatapların diplomatik bir çözüm tasarladığı bir süreç. Bir ordu, bir hükümet, bir devlet."

Kaynak: Haberler.com
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