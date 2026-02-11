Yavuz Ağıralioğlu, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Yavuz Ağıralioğlu ile Mahmut Arıkan, 1 saat 15 dakika görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, konuşmasında, "Gelecek için hazırlanan 'önümüzdeki dönem daha iyi bir Türkiye mümkün müdür' diye memleketin ufkuna hizalanan partileriz biz. Bitmedi, yeniden başlayacağız. Bu kadar değiliz, daha fazlasını yapacağız. Bizim bu şartlarda yaşamamız kaderimiz değildir. Bundan çok daha zengin, bundan çok daha demokratik, bundan çok daha adil bir ülkeyi kuracağız; irademizin her geçen gün milletle buluşturduğu her geçen gün milletimizle istişare edip kuvvetlendirdiği yarınlarımız adına bir ümidi istişare ettik. Memleket meselelerini istişare ettik. Neler yapılabilir? Ülkenin acil sorunları nelerdir? Hangi meseleler daha önemli, duyurulmalı, hangi meseleler daha çok gündeme getirilmeli? Memleketin, milletin gerçek gündemini konuşan siyasette buluşması nasıl sağlanabilir? Bunları istişare ettik. Memleketin gündemine odaklıyız. İstişaremiz verimli oldu. Bundan sonra da çok hasbihal edeceğiz, çok istişare edeceğiz. Milletin sahipsiz olmadığını, dertlerinin çözümsüz olmadığını bu şartlardan çok daha iyi şartlarda yaşamanın mümkün olduğunu, Türkiye'nin doğru yönetilirse değil 85 milyon, 850 milyona yetebileceğini hem göstereceğiz hem milletimizin ümitlerini diri tutup temsil edeceğiz inşallah" dedi.

Ağıralioğlu, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yapılan yeni atamalara ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi biliyorsunuz ki şöyle bir tenkidin konusu. Yargıyı siyasallaştırıyor. Yargı siyasetin gölgesinde kalıyor. İktidar partisi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Anayasa Mahkemesi üzerindeki hakimiyetini bir de partili cumhurbaşkanlığı modeliyle birleşmiş; bu tecrübe ettiğimiz sistemde yargı siyasetin gölgesinde kalıyor. Yahut yargı siyasetin tesir altında karar verme, çalışmak zorunda kalıyor gibi tenkitlere maruz kaldı biliyorsunuz. Bizim de buna karşı kuvvetler ayrılığı diye bir hassasiyetimiz var. Biz şöyle bir şey diyoruz. Bu bilinsin. Özellikle adli bürokraside belli mesleklerde bu yapılabilir ama adli bürokraside emeklilik kararı yahut görevden ayrılma kararından sonra siyasete girişin önü kapatılmalıdır belli bir süre. Yani bir sefer yapılmalıdır. Yargılamayı siyasetin beklentilerine göre yapabilecek yahut böyle bir ithamın altında yargıyı töhmet altında bırakabilecek savrulmaların önüne geçmek için bu bazı mesleklerde siyaset geçişlerini kapatmak lazımdır. Muvaffakiyetler dilerim. Hayırlı olur inşallah, hayırlı hizmetler yaparlar. Ama devleti korumak, adaleti korumak, mülki idareyi korumak, devletin kapasitesini korumak, siyaseti korumak, siyaset kurumunu efendim siyasi kazanma şehvetinden korumak falan gibi mesuliyetlerimiz vardır. Sistemlerde bunun için vardır. Bu sistem bu dediğim endişelerin konusu olacak. Bütün eleştirilere odak olacak kadar işlemeyen bir sistem haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ise "Anahtar Parti'nin kıymetli Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve heyetini ağırladık. Gerek ülkemizdeki gelişmeleri gerek bölgemizdeki gelişmeleri uzun uzadıya istişare fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde neler yapılabilir, ülkedeki yönetim değişikliğiyle alakalı neler yapılabilir konularına ilişkin müzakerede bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Arıkan, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yapılan yeni atamalara ilişkin, "Bu tip atamalar hukuken mümkün olan atamalar ancak bazı atamalar vardır ki bu atamalar zamanlamasıyla mesaj veren atamalardır. Bu değişikliği tam olarak da biz buradan bakıyoruz, bu şekilde değerlendiriyoruz. Bugün baskın seçim hazırlıklarına dair çizilen tabloya yeni bir halka eklenmiş oldu. Bu adımla beraber siyasi atmosferin yeniden dizayn edileceğine, devlet mekanizmasının seçim sürecine daha hızlı bir şekilde yaklaşacağını, uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim Saadet Partisi olarak tavrımızda, beklentimizde net. Adalet makamı seçim tartışmalarının değil hukukun teminatı olması gereken kurumlardır. Çünkü adaletin algısı zedelenirse ki bugün ülkemizde böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sandığın itibarı da tartışılır hale gelir. Sandığın itibarını kurmamız gerekiyor. Siyasetin, hükümetin gölgesinde sandığın gelmesi, seçimlerin olması Türkiye için doğru bir uygulama değil. Türkiye'nin ihtiyacı olan bugün siyasi bir mühendislik değil, adil bir ortamı temin edip, adil bir ortamda ülkeyi seçimlere götürebilmektir" dedi.