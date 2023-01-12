Yavuz Ağırailoğlu örneği bomba! Hapisteki Demirtaş'tan siyaset gündemini sarsacak sözler

Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken 6'lı masanın henüz cumhurbaşkanı adayını belirlememiş olması ve HDP'nin kendi adayıyla seçime gireceğini açıklaması siyasetin bir numaralı gündemi... Bu iki konu başlığının yankıları sürerken Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

"NET BİR MESAJ VERİLMİYOR"

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Demirtaş, "HDP'nin aday çıkarması konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "HDP bir buçuk yıldır herkese ama özellikle Altılı Masaya 'Ortak aday çıkarmaya hazırız' diyor. Fakat bu çağrıların muhataplarından "Biz de ortak adaya hazırız" gibi tek cümlelik bir cevap bile gelmiyor. Bildiğim kadarıyla HDP ile Altılı Masanın dört partisi arasında yapılmış görüşmelerde de ortak adaya açık olunduğu şeklinde net bir mesaj verilmiyor. Hal böyle olunca HDP seçime adaysız gitmemek için mecburen hazırlıklarını yapıyor ve bunu da açıklıyor. Şimdi zannedersiniz ki, HDP ile Altılı Masa arasında ortak aday çıkarma konusunda bir anlaşma, uzlaşma veya protokol vardı da HDP durup dururken bunu bozdu ve bu nedenle bazı dostlarımız HDP'ye çok kızıyor.

"İNSANLARA DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİRLİKTELİĞİ SUNMAK MUHALEFETİN GÖREVİ"

Aslında bu kızgınlığın nedenini de anlıyorum. Çünkü ne pahasına olursa olsun bu iktidardan kurtulup nefes almak isteyen on milyonlarca insan, partilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklara, tartışmalara, gerilimlere inanamıyor. Bunları çok saçma ve gereksiz kaprisler, küçük hesaplar olarak görüp öfkeleniyorlar. Haksız mı bu milyonlarca insan? Değiller elbette. Özgürlüğe susamış insanlara değişimin önünü açacak birlikteliği sunmak muhalefetin görevidir. Öte taraftan bu zulüm yıllarında en fazla acı çeken HDP tabanı ise kendi partisinin ayrı aday çıkaracak olmasından büyük bir mutluluk duyuyor. Onlar da haklılar.

"HİÇBİR HDP'Lİ SOYLU'NUN YERİNE AĞIRALİOĞLU'NU GETİRMEK İSTEMEZ"

Peki iki muhalif kesimin tabanı arasındaki bu duygu farklılığının sebebi nedir? HDP'liler bu zulüm iktidarından kurtulmak istemiyor mu ki ayrı aday fikrine bu kadar sıcak bakıyorlar? Erdoğan-Bahçeli iktidarından en fazla kurtulmak isteyenler elbette HDP tabanı olsa gerek. Ama bunu yaparken yeni bir Erdoğan seçmekten korkuyorlar, tedirgin oluyorlar. Hiçbir HDP'li, Süleyman Soylu'nun yerine Yavuz Ağıralioğlu'nu kendi oylarıyla getirmek istemez. 'HDP kapatılmalıdır' diyen Uğur Poyraz'ı, Bekir Bozdağ'ın yerine HDP'liler oylarıyla seçmez, seçemez."