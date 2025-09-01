Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki heyet, 2025-2026 adli yılının açılışı münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Kerkez'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ömer Kerkez, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 2025-2026 adli yılının başlangıcında, Yargıtay Başkanlığı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in temelini oluşturan hukuk devleti ilkelerini korumak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmek, hukukun üstünlüğünü her şartta savunmak en temel görevimizdir. Adaletin doğru, hızlı ve etkin biçimde tecellisi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, adaletin ışığında ilerlemeyi sürdüreceğiz." - ANKARA