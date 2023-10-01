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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ankara'daki bombalı terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alarak huzur ve güvenini bozmaya yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilen menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hain terör saldırısında yaralanan emniyet güçlerine acil şifalar diliyor ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.