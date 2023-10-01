Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ankara'daki bombalı terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alarak huzur ve güvenini bozmaya yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilen menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hain terör saldırısında yaralanan emniyet güçlerine acil şifalar diliyor ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ankara'daki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasını hedef alan bombalı terör saldırısını kınadı.
"MENFUR TERÖR EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akarca, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alarak huzur ve güvenini bozmaya yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde gerçekleştirilen menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hain terör saldırısında yaralanan emniyet güçlerine acil şifalar diliyor ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla saat 09.30 sıralarında gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş ve açılan ateş sırasında 2 emniyet görevlisi hafif yaralanmıştı.