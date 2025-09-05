Xi Jinping ve Kim Jong-Un’dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pekin'de yaptıkları görüşmede stratejik işbirliğini güçlendirme ve iki ülkenin ortak çıkarlarını birlikte savunma konusunda mutabık kaldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 3 Eylül Zafer Günü vesilesiyle ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Pekin'de bir görüşme gerçekleştirdi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın 2'nci Dünya Savaşı'nda aldığı yenilginin kutlandığı 3 Eylül Zafer Günü'nde gerçekleştirilen görkemli tören nedeniyle Jinping'i tebrik eden Kim, "Çin, bu vesileyle dünya barışını savunma konusundaki kararlı tutumunu göstermiş, uluslararası alandaki etkisini açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Jinping: "Kuzey Kore ile Çin iyi birer komşu ve dost"

Jinping ise, Kim'in ülkesine yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirme iradesinin göstergesi olduğunu belirterek, "Çin ile Kuzey Kore benzer kaderi paylaşan, birbirine yardım eden iyi komşular, iyi dostlar ve iyi yoldaşlardır" dedi. Çin yönetiminin geleneksel Pekin - Pyongyang dostluğuna büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, ikili ilişkileri koruma ve geliştirme arzusunu dile getirdi. Çin-Kuzey Kore dostluğunun değişen uluslararası durumdan bağımsız olarak daima süreceğini ifade eden Jinping, "Çin, kendi şartlarına uygun kalkınma modelini benimseyen Kuzey Kore'nin sosyalist davada yeni bir aşamaya geçme mücadelesini destekleyecek" dedi.

Kim'den Çin'e tam destek

Bunun üzerine Kuzey Kore'nin de Çin ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Kim, "Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, devletin egemenliğini, ülkenin toprak bütünlüğünü ve kalkınma çıkarlarını savunma yönündeki tutum ve çabalarını her zamanki gibi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kim Çin'den ayrılarak ülkesine döndü

İki ülke arasında yapılacak üst düzey ziyaretler ve stratejik iletişim kanalları hakkında görüş alışverişinde bulunan ikilinin, dış ilişkiler konusundaki bağımsız politikaları hakkında birbirlerine bilgi verdiği kaydedildi. Jinping ve Kim'in, dostane bir ortamda gerçekleşen görüşmede stratejik işbirliğini güçlendirme ve iki ülkenin ortak çıkarlarını birlikte savunma konusunda mutabık kaldığı aktarıldı. Kim'in, görüşme sonrasında kendi onuruma verilen resepsiyonun ardından Çin'den ayrılarak ülkesine döndüğü belirtildi. - PYONGYANG