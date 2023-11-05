VATAN Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Serhan Bolluk olduğunu açıkladı. Perinçek, diğer ilçelerde de belediye başkan adaylarının belli olduğunu belirtti ve Türkiye'yi yöneteceklerine güvendiklerini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İzmir'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Perinçek, Türkiye'nin bağımsız, başı dik, üreten bir ülke olması için çalışacaklarını dile getirdi. Türkiye'nin yeni kararlar vermesi için uluslararası koşulların uygun olduğunu söyleyen Perinçek, "Filistinliler, onların önder örgütleri örnek bir cesaretle destanlar yazıyor. Böyle bir süreçte Türkiye zincirlerini kırmaya başladı. Türkiye, ABD'nin dayattığı ekonomik programı uygulamaya başlamıştı. Dışa açılma adı altında sürekli borçlanarak çarkı çevirme programının sonuna geldik. Türkiye ABD'nin denetiminden çıkan ataklar yapmaya başladı. 2014 yılında Vatan Partisi önderliğinde Silivri duvarının yıkılması zincir kırma olayıdır. Vatan Partisi o duvarı yıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ni esaretten kurtardı. NATO'nun kontrolünde olmayan Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden sahneye çıktı. 24 Temmuz'dan başlayarak PKK'yı hendeklere gömdü. En son Barış Pınarı Harekatı ile ABD'nin hem ülkemiz içindeki terör örgütlerini hem de sınır ötesindekileri temizlemeye başladı. Bu da artık Türkiye'nin ABD kontrolü dışında eylemler yaptığını devlet kararları alabildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler ile ilgili de değerlendirmede bulunan Perinçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarının Serhan Bolluk olduğunu açıkladı. Perinçek, "Serhan Bolluk bir hekim ve ülkemizin sayılı aydın ve entelektüellerindendir. Diğer ilçelerde de belediye başkan adaylarımız belli olmaktadır. Kendimize güveniyoruz; Türkiye'yi yönetir bu zorluklardan çıkartırız. Karşımızda da rakip görmüyoruz" dedi.

İzmir'de halka hizmet eden bir belediyecilik anlayışında olduklarını belirten Perinçek, mevcut yerel yönetim anlayışını da eleştirdi. Periçek, "Şirketler tarafından değil, kamucu; halkın örgütlü olduğu halk meclislerine dayanan bir belediyecilik getireceğiz. İzmir'de bunu başaracak esaslı bir başkan adayımız var. LGBT'ci belediye istemiyoruz. Gençliğimizin çürütülmesine hizmet eden belediyeciliği reddediyoruz. Uyuşturucu karşısında zavallı, ezik mücadele edemeyen belediyeciliğe karşıyız. Nerede LGBT'ci yönetim varsa hepsini yıkacağız" dedi.

'SEÇİMİ EKREM İMAMOĞLU KAZANDI'

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Perinçek, CHP'deki genel başkanlık değişimi ile ilgili şöyle konuştu:

"Kurultayda seçimi Ekrem İmamoğlu kazandı. Kazanan aday kimliğe sahip değil. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında ABD'nin, İstanbul'daki patrikhanenin, dünyanın finans merkezlerinin bulunduğunu görüyoruz. Onu alkışlayanların da Türkiye'deki bölücü güçler olduğunu biliyoruz. Ekrem İmamoğlu kazandı, kaybeden ABD için eskimiş bir yöneticiydi. Atatürk'ün kurduğu devrim partisinin, Kurtuluş Savaşı'nın ateşi içinde kurulan bir partinin, tamamen bir Amerikan dostundan başka bir Amerikan dostunun eline geçmesi hepimiz için de son derece üzücüdür. Türk milletine hiçbir umut vermiyor. Tabanda karamsarlık var. Türk milleti birbirine sandalye atanlara ülkenin yönetimini teslim etmeyecektir. CHP Türkiye'nin bundan sonra magazin gündeminde var ama siyasi gündeminde Türkiye'nin çözüm gündeminde olmayacakları bellidir."