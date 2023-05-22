Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı: Kılıçdaroğlu PKK ve FETÖ ile iş birliği yapıyor

Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında PKK ve FETÖ ile iş birliği yaptığını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ise "Pkk ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça iş birliği yapıyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı. Erdoğan'a destek konusunda Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan'dan da açıklama geldi.

"Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan yıkıcı projelerinin aleti oldu"

Sözlerinin bir kısmında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan, "28 Mayıs 2023 günü yapılacak ikinci tur seçiminde iki aday var. İki adaydan birini ülkemize cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Vatan Partisi, siyasetlerini her zaman, emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevziisinden belirler. 'Önce Vatan' şiarı partimizin pusulasıdır. Bugün Türkiye, ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin saldırılarına direniyor. Özellikle ABD-İsrail merkezli tehditlere karşı, hem içerde hem sınır ötesinde silahlı mücadele içindeyiz. Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan yıkıcı projelerinin aleti oldu. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça iş birliği yapıyor. PKK, HDP ve FETÖ elemanlarına özgürlük vadediyor. 'Sana Söz!' diye söz verdikleri bunlardır" dedi. Küresel merkezlerden yönetilen bölücü örgütlerin CHP listelerinden meclise taşındığını savunan Kaplan, "Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk Ordusu'nu tasfiye etmek için adaydır. Küresel finans merkezlerine kölelik yapmak için adaydır. Kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos çıkarmak için adayıdır. Sağındaki ve solundaki kadrolara bakarak bunu çok net görebilirsiniz. Sırf Erdoğan gitsin diye bunlara oy veren vatandaşlarımızı uyanık olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"Tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder"

28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeye davet eden Vatan Partisi İl Başkanı Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise düşman ile dost arasındaki denge siyasetine rağmen, ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına rağmen, emperyalist planların hedefindedir. Bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz. Vatan Partisi olarak, 29 Mayıs 2023 sonrasındaki zorlu süreçte, yapıcı ve milli muhalefetimizi sürdüreceğiz. Tayyip Erdoğan yönetiminin, bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve milli devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için, Üreticilerin Milli Hükümeti hedefiyle yapıcı ve milli bir muhalefet yürüteceğiz." - ESKİŞEHİR

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023