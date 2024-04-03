Üye Girişi
Haberler

Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, DEM Partili Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Dem Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ya taşıdı. Yüksek Seçim Kurulu, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

"BAŞVURULACAK BAŞKA BİR MAKAM YOK"

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.

Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorumDEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki

"KAMUOYUNUN DİRENİŞİ SONUCUNDA..."

Karar sonrası DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" denildi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Alınan kararla ilgili detayları aktaran CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt, "Saat 17'de başlayan toplantı 1 saat 45 dakika sürdü. Bu kritik karar alındı. DEM Parti itirazı değerlendirildi. 11 kişilik YSK heyetiyle toplantı gerçekleştirildi. 7'ye 4 oy çokluğuyla DEM Parti'nin itirazı kabul edildi" ifadelerine yer verdi.

Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorumAbdullah Zeydan

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI'NDAN İLK YORUMLAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olması gereken oldu ve Van halkının iradesi hayat buldu." ifadelerini kullanırken, diğer EŞ Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise, "Karar nihayet çıktı ve halkın mücadelesi, demokratik kamuoyunun sağduyusu ile Van halkı belediyesine kavuştu." dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Yüksek Seçim Kurulu Abdullah Zeydan DEM Parti Van Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne? Lina isminin anlamı nedir? Lina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Lina ne demek, hangi dilde? TDK'ya göre Lina anlamı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bir Sevdadır 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024? BIST Bayramda borsa açık mı? Arefe günü okullar tatil mi 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Yaban Çiçekleri neden final yapıyor?
500

Yorumlar (1)

Zafer ÖZEVLİ:

Van Türkiye nin örnek şehri

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title