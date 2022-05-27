Van'a gelen Kılıçdaroğlu eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı - Haberler

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Van'a gelen Kılıçdaroğlu eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Politika
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a geldi. Kılıçdaroğlu, havaalanında eski bir gelenek olan bakır tepside sunulan ekmek, su ve kaya tuzu ile karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenliyor. Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanlarının katıldığı programda, CHP lideri Kılıçdaroğlu da yer alacak.

Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak için kente gelen Kılıçdaroğlu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, partililer ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.

Van'a gelen Kılıçdaroğlu eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı

Kılıçdaroğlu, eski bir gelenek olduğu belirtilen ekmek, su ve kaya tuzu ikramıyla karşılandı. Yapılan ikramları kabul eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisine karşılamaya gelen partilileri selamladı.

Van'a gelen Kılıçdaroğlu eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı

Parti otobüsünden de bekleyenleri selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Geceyi Van'da geçirecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra çalıştaya katılacak.

Van'a gelen Kılıçdaroğlu eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Van, su, Politika, Güncel, Haberler

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