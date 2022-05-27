Van'a gelen Kılıçdaroğlu eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı - Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenliyor. Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanlarının katıldığı programda, CHP lideri Kılıçdaroğlu da yer alacak.

KILIÇDAROĞLU'NU PARTİLİLER VE STK TEMSİLCİLERİ KARŞILADI

Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak için kente gelen Kılıçdaroğlu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, partililer ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.

ESKİ BİR GELENEKLE KARŞILANDI

Kılıçdaroğlu, eski bir gelenek olduğu belirtilen ekmek, su ve kaya tuzu ikramıyla karşılandı. Yapılan ikramları kabul eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisine karşılamaya gelen partilileri selamladı.

GECEYİ VAN'DA GEÇİRECEK

Parti otobüsünden de bekleyenleri selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Geceyi Van'da geçirecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra çalıştaya katılacak.