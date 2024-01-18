Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan adayı oldu

Yeniden Refah Partisi, Düzce Belediye Başkanlığına aday olarak ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nu gösterdi.

DAVUT GÜLOĞLU, YENİDEN REFAH'IN DÜZCE ADAYI

Bir süre önce Yeniden Refah Partisi'nden siyasete atılan Davut Güloğlu, genel seçimde milletvekili adayı olsa da seçilememişti. Davut Güloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi tarafından Düzce Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Davut Güloğlu'nun adaylığı Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda "Düzce Belediye Başkan Adayımız kıymetli sanatçımız Davut Güloğlu oldu. Düzce'ye ve partimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

"DÜZCE'DE ESKİYİ GÜZELLEŞTİRMEYE GELİYORUZ"

Kendi sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Güloğlu şunları söyledi: Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile beraber Milli Görüş bayrağının tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizin Ahlaklı Belediyecilik anlayışını Düzce'ye taşımak için yola çıkıyoruz. Akademisyenlerimizin hazırladığı projeler ve Milli Görüş kadrolarıyla eskiyi yıkmaya değil; eskiyi güzelleştirmeye geliyoruz.

Düşmanlık etmek için değil, sevgi göstermek için geliyoruz. Kazanmak için değil Şehirlerimize Sahip Çıkmak için geliyoruz. Düzce'nin Refahı İçin Şehrine Sahip Çık diyoruz.

"İŞİ EHLİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Düzcemizde işi ehline teslim edeceğimiz bir yönetim anlayışı ve tasarruf tedbirlerimizle birlikte vatandaşımızın sırtında değil yanında olacağımızı ve 94 ruhuyla yeniden tüm ihtiyaçlara koşacağımızı ilan ediyorum. Düzcemiz için omuz verecek olan ve ihtiyaçlarına çözüm üreten tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır.

Düzceli hemşehrilerimize karşı; Patronu değil, evladı olacağız. Engel değil, destek olacağız. Alan değil, veren olacağız. Gruplaşmayacak, bir bütün olacağız. Hep birlikte Düzce için çalışacak, Düzce için refah vakti diyeceğiz ! Allah çıktığımız yolda muvaffakiyetler nasip eylesin. Hayırlı olsun."