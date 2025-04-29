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Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı. CHP lideri Özgür Özel ve çok sayıda siyasetçinin yakından takip ettiği duruşma öncesi büyük arbede yaşanırken partililer "Ümit Başkan yalnız değildir" sloganı attı. Öte yandan Özdağ savunma yaptığı sırada günler sonra ilk kez görüntülendi.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

İZDİHAM YAŞANDI

21 Ocak'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nnde tutuklu bulunan hakkında siyasi yasak da isteniyor. Özdağ'ın ilk duruşması İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun dar olması nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor. Duruşma öncesi avukatlar salona alınmadı, adliye koridorlarında arbede yaşandı.

ÖZDAĞ: SÖZLERİM SİYASİ BİR POLEMİKTİR

Duruşmayı izleyebilmek için çok sayıda siyasetçi, gazeteci, hukukçu salonun önünde toplandı. İçeriye girişte izdiham yaşandı. Duruşma, Ümit Özdağ'ın savunması ile başladı. Özdağ şunları söyledi; "Bu sözlerim siyasi bir polemiktir. Cumhurbaşkanının şahsına değil, AK Parti genel başkanlığına yöneliktir."

Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ savunması sırasında duruşma salonunda günler sonra ilk kez görüntülendi.

Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı dava başladı

CHP LİDERİ ÖZEL DE DURUŞMA SALONUNDA

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ankara'da silahlı bir saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in de bulunduğu çok sayıda isim izliyor.

Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında

11 HAZİRAN'DA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bu suçtan hazırladığı iddianamede ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası isteniyor. Özdağ'ın bu davasının duruşması ise 11 Haziran 2025 saat 10.30'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Ya, öyle x'te bol keseden sallamaya benzemiyormuş değil mi Ümit? Adamı al aşağı ederler işte böyle...

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Yorum Beğenme126
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ESKİDEN TAMİRCİLER BOZULAN MAKİNELERİ TAMİR ETMEK İÇİN,ALETLERİNİ KOYMAK İÇİN TEZGAH KURUYORDU ŞİMDİ DEVİR DEĞİŞTİ ARTIK YENEMEYECEKLERİNİ BİLDİKLERİ SİYASETÇİLERİ SUÇSUZ YERE HAPSE ATMAK İÇİN TEZGAH KURUYORLAR

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Anca kaos ortamı yarattı. milliyetçi görünsede ben inanmıyorum. Tutukluluğu devam etsin ...

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Haber YorumlarıMurat saritas:

bundan sonraki işiniz bu mahkeme salonlarını gezersiniz

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme70
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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Önümüzdeki seçimlerden sonra roller tamamen değişecektir.Buna inancım tamdır..Mevcut hükümettekilerin yargılanacağınıda mutlaka görecektir bu halk..

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Haber YorumlarıCece Cece:

ALLAH bunun hesabını sorar haksız yere içeri attınız

Yorum Beğen56
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Haber Yorumlarımustafa yıldız:

Devleti tanımayanlar devleti tanıyacak,devlet adamıysan devlet terbiyesini alacaksın

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Haber YorumlarıSUNSET null:

troller işbaşında! daha hüküm giymeden düşene tekme atıp muhafazakar gömleği giyersiniz.

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

doğru söyleyenin dokuz köyden kovulduğu hapislerde surunduruldugu zalim insanlar tarafından yönetilen zulmün zirve yaptığı bir zamana denk geldik Allah sonumuzu hayır eylesin

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıA. Erol:

sustukça sıra onlara geldi. kendileri dışındaki mazlumları savunmayınca şimdi onları kim savunacak

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