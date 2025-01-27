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Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki

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Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aralarında benzerlik kurulmasına tepki gösterdi. Özdağ açıklamasında "Terör örgütü ile açık kapalı her türlü iş birliğini yapanlar ile beni ve Zafer Partisini kimse aynı hukuki noktada görmez ve göremez" dedi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından bir açıklama yapılmadı.

DEMİRTAŞ BENZETMELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Özdağ ile tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aralarında benzerlik kurulmasına tepki gösterilen açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak Silivri ceza ve infaz kurumunda hukukun en temel ilkelerine aykırı olarak tutuklu olmamın ülkemizdeki herhangi bir siyasetçinin tutuklu veya hükümlü olması ile herhangi bir benzerliği yoktur" denildi.

Söz konusu paylaşım şöyle: "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak Silivri ceza ve infaz kurumunda hukukun en temel ilkelerine aykırı olarak tutuklu olmamın ülkemizdeki herhangi bir siyasetçinin tutuklu veya hükümlü olması ile herhangi bir benzerliği yoktur. Ben bütün yaşamımı Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve güvenliği, Türk milletinin mutluluk ve refahı için çalışarak geçirdim. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin düşmanları ile mücadele ettim ve edeceğim. Bugün tutuklu olmamın nedeni de ülkemizi milli üniter ve laik devletten çok uluslu bir devlet yapısına geçirecek, Türk-Kürt-Arap diye ayrıştıracak yeni paradigmaya karşı çıkmamdır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLARLA AYNI NOKTADA DEĞİLİZ"

Benim ve Zafer Partisi'nin politikalarından dolayı ne bir Mehmetçiğin burnu kanamıştır ne bir polisimizin tırnağının ucu kırılmıştır, ne de bir yurttaşımız yaralanmıştır. Benim hayat amacım güçlü zengin ve demokratik bir Türkiye ülküsüne ulaşmaktır. Bu ülkü bütün Zafer Partililerin ortak ülküsüdür. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, topraklarımızın bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmak için terör örgütü ile açık kapalı her türlü iş birliğini yapanlar ile beni ve Zafer Partisini kimse aynı hukuki noktada görmez ve göremez.

"HUKUK SİSTEMİMİZ ÇÖKMÜŞTÜR"

Zafer Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbimizi zafere hukuk içinde ulaştırmış olduğunun ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletini bir hukuk devleti olarak inşa etmiş olduğunun bilincindedir. İstiklal Harbinde düşmandan dahi esirgemediğimiz hukuk ve adaletin devletimizin savunulması sırasında da uygulanması gerektiğine sahip olduğumuz Türk Devleti bilinci ile inanırız. Ancak AKP'nin hükümet ettiği siyasi hayatımızın son 23 yıllık döneminde hukuk AKP Hükümetinin elinde işine gelen ile gelmeyeni bertaraf etmek için kullanılan bir araç haline gelmiş ve hukuk sistemimiz ne yazık ki çökmüştür

Bütün Zafer Partilileri şimdi omuz omuza hukuksuzluğa, ülkemizin bölünmesi projesine karşı başlattığımız güçlü mücadelede göreve davet ediyorum. Ve Zafer Partisi'nde sadece Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi olan Zafer Partililerin olduğunu da bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyorum."

Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAdanali:

Akıllı dur sen kimsin ki seni selo başkanlan kıyaslayalım kendi kendine maydanoz olma

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Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

İsrail’in gururu telavivin masası ümit Özdağ ! Ülkesine iade edilsin

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Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Siyonizmin oyuncakları hepsi de aynı filmin figüranları

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Yazık bir partisi olduğunu sanıyor, Zafer çöplüğü diye…Sen az bekle yanına ekremi de göndereceğiz

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Siyonizmin ülkemizdeki kolu Özdağ bunun içerden çıkarılması Ülkeye ihanettir maalesef

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Adam tutuklu nasıl paylasım yapıyor bu nasıl bır adalet

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Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

Ebu huzeyfe sen ebuyu kaldır artık huzeyfe kalsın :)))

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

sen selo ya kurban ol selo arkasında ordu var kimsin

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Haber YorumlarıMehmet medeni Kartal:

SEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TIRNAĞI OLAMAZSIN

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Ümitin adinin Seloyla aynı cümlede geçmesi bile utanç verici, tabiki ümit açısından

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