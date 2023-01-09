Ümit Özdağ'dan partisine Sinan Ateş talimatı! Hazırlanan afiş tüm il binalarına asılacak

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümü Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ partisinin il başkanlıklarına dikkat çeken bir talimat verdi. Özdağ, üzerinde Ateş'in fotoğrafının ve "Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan 'yerli ve milli' katil kim?" ifadelerinin yer aldığı afişin tüm binalara asılmasını istedi.