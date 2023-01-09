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Ümit Özdağ'dan partisine Sinan Ateş talimatı! Hazırlanan afiş tüm il binalarına asılacak

Politika Haberleri

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümü Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ partisinin il başkanlıklarına dikkat çeken bir talimat verdi. Özdağ, üzerinde Ateş'in fotoğrafının ve "Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan 'yerli ve milli' katil kim?" ifadelerinin yer aldığı afişin tüm binalara asılmasını istedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban gitmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cinayetle ilgili 13 kişi tutuklanırken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir talimat geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN "SİNAN ATEŞ" TALİMATI

Parti il başkanlıklarına sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Ümit Özdağ, üzerinde Sinan Ateş'in fotoğrafının ve "Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan 'yerli ve milli' katil kim?" ifadelerinin yer aldığı afişin tüm parti il binalarına asılmasını istedi.

Ümit Özdağ'dan partisine Sinan Ateş talimatı! Hazırlanan afiş tüm il binalarına asılacak

İşte Özdağ'ın asılmasını istediği o afiş;

Ümit Özdağ'dan partisine Sinan Ateş talimatı! Hazırlanan afiş tüm il binalarına asılacak

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Zafer Partisi Sinan Ateş Ümit Özdağ Ankara MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Vatandaş:

akp de gereğini yapmakta gecikerek bu pisliğe bulaşmış oluyor. Faillerin bazılarının evinden alındığı mhp li vekil için ne yapıldı? Serbest bırakılmaları talimatı nereden geldi? Benzer bir durum muhalefet partilerinden birinde olsaydı...

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