Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye kazandı, Trabzon kazandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olduğunu belirterek Türkiye ve Trabzon'un kazandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzde çok büyük, aydınlık bir gelecek vardır arkadaşlar. Hep birlikte çalışacağız, birlik olacağız, beraber olacağız, hep birbirimize kol kanat gereceğiz. Türkiye kazanacak, Trabzon kazanacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak amacıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa katıldı.

Burada toplanan kalabalığa hitap eden Karaismailoğlu, bu seçim için 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi' dediklerini belirterek, "'Vatanımızın, milletimizin geleceği' dedik. 'Çocuklarımızın geleceği' dedik. Türk cumhuriyetleri kazandı, Müslüman coğrafya kazandı, mazlumlar kazandı, Trabzon kazandı." diye konuştu.

Hayrat, Of, Dernekpazarı, Çaykara, Köprübaşı, Sürmene, Araklı, Arsin, Yomra, Ortahisar, Akçaabat, Çarşıbaşı, Tonya, Beşikdüzü, Şalpazarı, Vakfıkebir ve Maçka'nın kazandığını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Ayasofya'nın zincirlerini kıran Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Yedi düvelin bir araya gelip yenemediği adam Recep Tayyip Erdoğan kazandı. 'Bizimkisi bir aşk hikayesi.' dedik. 'Biz milletimize aşığız.' dedik. 'Biz Trabzon'a aşığız.' dedik. 'Biz Türkiye'ye aşığız.' dedik. Türkiye kazandı, Trabzon kazandı."

Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın başladığını vurgulayarak, "Trabzon yüzyılı başlamıştır, hayırlı olsun. '21 yıldır kazandıklarımızın üstüne daha çok koyacağız.' dedik. 'Huzur ve güven ortamı devam edecek.' dedik. 'Hiç kimse Türkiye'ye uzaktan parmak sallayamaz.' dedik. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Cumhur İttifakı kazandı." dedi.

Bugün artık yeni bir çağın kapısının açıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Önümüzde çok büyük, aydınlık bir gelecek vardır arkadaşlar. Hep birlikte çalışacağız, birlik olacağız, beraber olacağız, hep birbirimize kol kanat gereceğiz. Türkiye kazanacak, Trabzon kazanacak." ifadesini kullandı.

"Bugünden tezi yok işe koyuluyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin önünde çok büyük işler olduğunu belirterek, "Liderimiz, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önümüzde çok büyük işler var. Ne sözler verdiysek arkasındayız. 'Bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptığımızın garantisiyle yaptıklarımızın da yapacaklarımızın teminatıdır.' dedik. Bugünden tezi yok işe koyuluyoruz. Koşmaya başlıyoruz." diye konuştu.

"Adam kazandı, doğru adam kazandı, Türkiye kazandı. 'Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek.' dedik." diyen Karaismailoğlu, 85 milyonun kazandığını söyledi.

Karaismailoğlu, seçimin bittiğine işaret ederek, bundan sonra 85 milyon olarak çalışacaklarını, Trabzon'un, Türkiye'nin büyüyeceğini, Trabzon'un, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını kaydetti.

Türkiye'nin en mutlu şehrinin Trabzon olacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Hep beraber koşmaya başlıyoruz, hazır mısınız? Hep beraber, büyük, güçlü lider Türkiye, liderimizin arkasında koşmaya başlıyoruz, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, seçimin Türkiye'nin geleceği için atılan büyük bir imzayla bittiğini vurgulayarak, çok çalıştıklarını, çabaladıklarını, sonunda zafere ulaştıklarını sözlerine ekledi.