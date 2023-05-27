Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan gençlere sandık çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gençlere sandıklara sahip çıkma çağrısı yaparak, sandıkların etrafında dolaşan her şeyde gözlerinin açık olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli seçimi olduğunu belirterek, gençleri sandığa gitmeye ve oy kullanmaya teşvik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gençlere sandıklara sahip çıkın" mesajı verdi ve "Sandıkların etrafında dolaşan her şeyde gözümüz açık olacak. Her şeye müdahale edeceksiniz, itiraz edeceksiniz. Sandık namustur. Arkanızda biz varız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gençlerle kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçiminin yapılacağı 28 Mayıs'ın arifesinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, 21 yılda kazanılanların ortada olduğunu aktardı. Karaismailoğlu, "Bunun üzerine daha çok koymak için yarın bir dünya liderini seçeceğiz. Dünya lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu seçimin sonucunu sadece Türkiye beklemiyor. Bütün Türk Cumhuriyetleri, bütün müslüman coğrafya, bütün mazlumlar Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını yüksek bir oranda seçilmesini bekliyor. Bunun karşısında da bütün Türkiye düşmanları, Türkiye'yle hesapları olanlar da karşımızdaki vizyonsuz, beceriksiz ve çapsız bir Cumhurbaşkanı seçilmesini istiyorlar. Onu seçecekler ki Türkiye için düşündükleri olumsuz emirlerini gerçekleştirmeyi düşünüyorlar. ve Türkiye'yi uzaktan kumanda etmeyi düşünüyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir" ifadelerini kullandı.

"Hayatı başarısızlıklarla doğmuş, tamamen beceriksiz ve CHP'li belediyeler eliyle yönettiği belediyelerle vatandaşlara zulmeden bir Cumhurbaşkanı adayı var" diyen Karaismailoğlu, bu nedenle görevlerinin çok fazla ve büyük olduğunu söyledi. 14 Mayıs'ta yarım kalan maçı yarın rahat bir şekilde bitireceklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Burada yüzde 70'lerin de üzerinde bir oy aldığımızda diğer bölgelerde, diğer şehirlerdeki farkı da bizler Trabzon olarak kapatacağız. Seçim başlangıcında iktidara gelmek için herkesle her türlü platformlarda Türkiye düşmanlarıyla, teröristlerle bile pazarlık yapan karşımızdaki ittifak var. Ama vatandaşımız teröristlerle iş birliği yaptığını gördüğünde 14 Mayıs'ta iyi bir şamar vurdu. Şimdi baktılar bunu vatandaşlar yemedi. Başka maskelerle karşımıza çıkmaya çalışıyorlar. O maskeyi de yarın bütün milletimiz yırtıp atacaktır. Eren Bülbül yaşasaydı 14 Mayıs'ta ilk oyunu, yarın da ikinci oyunu kullanacaktı. İşte bu seçim o kadar önemli. O sandığa gittiğimizde gençler Eren Bülbül'ün resmini önüne getirsinler. Eren Bülbül'ü öldüren teröristlerle iş birliği yapıyorlar şu anda. İşte o inlerinde geberttiğimiz teröristler yurt dışından işaret vererek karşımızdaki ittifakı destekliyorlar. Bu oyunu milletimiz bozacak arkadaşlar."

Demokrasi de seçimlerin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dünyada beceriksizlikte, çapsızlıkta ve vizyonsuzlukta lider arıyorsak Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir. Gönül isterdi ki rakiplerimiz de bize gücü yakın birileri olsun ama hiç yan yana getirilemeyecek iki kişi maalesef demokrasi gereği karşımıza rakip olarak görüyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon'un değerleriyle ne alakası var arkadaşlar yaşam biçimiyle, felsefesiyle, dünya görüşüyle. Biz maalesef AK Parti'nin en olumsuz tarafı böyle vizyonsuz muhalefetle 21 yıldır uğraşmasıdır. Halbuki muhalefet iktidarlar kadar önemlidir. Çünkü nedir? Muhalefetlerde vizyon geliştirilen ortaya proje koyarlar ülkenin gelişmesi, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için ve iktidarları bu yönde de teşvik ederler. Bırakın teşvik etmeyi, bunlar devletin daha kötü daha olumsuz şartlarda yaşaması için memleket karışsın diye beklerler ki oradan bize başka bir iş çıkar mı diye bakarlar. Maalesef biz 21 yıldır bile bunlarla uğraşıyoruz. Bunların hepsine son vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu'na asıl hesabı CHP'liler soracak"

Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük bir oranla Cumhurbaşkanı olduktan sonra karşı tarafta büyük bir "gümbürtü" kopacağını belirten Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'na asıl hesabı CHP'lilerin soracağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Çünkü; toplamı yüzde 1 bile etmeyen 4 tane partiye 37 tane milletvekili veren bir hesap uzmanı. İşte hesap uzmanı böyleyse gerisini siz tahmin edin. Önce CHP'de kıyamet kopacak, ondan sonra da diğerlerinde.

Pazar akşamı Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açacaklarını ve o aydınlık geleceğe hep birlikte koşacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İşte Cumhur İttifakımız, liderlerimiz Cumhurbaşkanımız gençlere ne kadar önem veriyor? Meclise bir baksınlar. En genç milletvekili kimde var? En fazla kadın milletvekili kimlerde var? Bunlardır Türkiye'yi geliştirecek olan. Yarın sandıklara sahip çıkacağız arkadaşlar. Gözünüz açık olsun. Fareleri yaklaştırmayacaksınız sandıklara. Sandıkların etrafında dolaşan her şeyde gözümüz açık olacak. Her şeye müdahale edeceksiniz, itiraz edeceksiniz. Gerekirse de kavga edeceksiniz. Sandık namustur. Arkanızda biz varız. Hiçbir endişeniz olmasın. Biz buralardayız. Burada da pazar da buradayız. Pazartesi de buradayız. Hep beraber olacağız, birlik olacağız, beraber olacağız. Ondan sonra pazar akşamından sonra da hep beraber, bütün Cumhur İttifakı olarak ülkemizin gelişmesi için kenetleneceğiz." - TRABZON

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023