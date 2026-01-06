Ukrayna'ya Uluslararası Güç Gönderme Kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılması için niyet beyanı imzaladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılmasına yönelik niyet beyanında bulunarak, ateşkes sonrasında askeri merkezler kurulacağını ve silah ile askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edileceğini açıkladı.