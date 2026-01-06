Haberler

Ukrayna'ya Uluslararası Güç Gönderme Kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılması yönünde niyet beyanı imzaladı. Bu adım, Ukrayna'nın güvenliğini artırmak ve bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla atıldı. Liderler, işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve uluslararası destek çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılmasına yönelik niyet beyanında bulunarak, ateşkes sonrasında askeri merkezler kurulacağını ve silah ile askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edileceğini açıkladı.

Haberler.com
