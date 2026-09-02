Ukrayna Büyükelçisi BBP'ye Ziyarette Bulundu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celalov, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Büyükelçi Celalov ve Müsteşar Denys Zolotarov, BBP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Destici'yi ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Destici, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine değinerek, "İlişkilerimiz çoğunlukla dostluk ve dayanışma şeklinde olmuş; özellikle Ukrayna'nın Sovyetler'den ayrılmasından sonra en üst düzeyde ilişkiler kurulmuştur. İşin doğrusu bu; biz Ukrayna'yı, Ukrayna halkını seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kırım'ın işgalini de ilhakını da tanımıyoruz"

Kırım'ın Rusya tarafından işgaline ilişkin net mesajlar veren Destici, "Biz Kırım'ın Rusya tarafından işgalini de ilhakını da tanımıyoruz. Bunu çok açık ve net olarak ifade ediyorum. Kırım Tatar Milli Meclisine Ukrayna ve Kyiv kucak açtı. Meclis, orada Ukrayna devletinin himayesinde ve halkın gönül bağı içerisinde faaliyetlerini rahatça sürdürüyor. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Ukrayna halkı ve ordusu büyük bir direnç ve mücadele ortaya koydu"

Destici, "Toprakları işgal edilen Ukrayna halkı ve ordusu büyük bir direnç ve mücadele ortaya koydu. Kağıt üstünde 'süper güç' olarak görülen ve her türlü silaha sahip olan Rusya'nın, Ukrayna'nın bu vatan savunması karşısında müşkül durumlara düştüğünü görüyoruz. Dört yıldan fazla bir süredir canı pahasına yılmadan mücadele ediyorlar" açıklamasında bulundu.

"Biz Karadeniz'de istikrar, suhulet ve barış istiyoruz"

Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi ve barış çabalarına dikkat çeken Destici, şunları kaydetti:

"Biz Karadeniz'de istikrar, suhulet ve barış istiyoruz. Türk halkının tamamına yakını Ukrayna'nın haklı olduğunu ve masum topraklarının işgal edildiğini biliyor. Türkiye, Rusya ile ilişkileri koparmadan barış için büyük gayret gösterdi. İstanbul görüşmeleri, Tahıl Koridoru ve Boğazların kullanımı gibi pek çok konuda öncülük etti. Arzum en kısa zamanda savaşın sona ermesi, Ukrayna'nın Kırım da dahil olmak üzere toprak bütünlüğünü yeniden sağlamasıdır. Kırım mazlumlarına kucak açan Ukrayna'da bir kere daha teşekkür ediyoruz."

"Maalesef savaş devam ediyor ve durum çok zor"

Büyükelçi Celalov ise Türkiye'nin Kırım'ın işgalinden bu yana Ukrayna'ya sağladığı desteği hatırlatarak Boğazlar ve diplomasi hamlelerinin önemine değindi. Celalov, "Ukrayna resmi temsilcileri olarak çok minnette bulunmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz, ilk savaştan değil, Kırım'ın işgal günlerinden beri Türkiye bizi destekledi. Gerekli siyasi, diplomasi, ekonomi, askeri destekleri gösterdi. Boğazlar meselesi bunun başında geliyor. Geçen sene İstanbul'da biz çok gerekli görüşmeler yaşadık. Maalesef istediğimizi yapamadık çünkü Rus tarafı bunu kabul etmedi. Bizim tekliflerimizi... Belki de bugün bu durumda, biraz böyle acı verici böyle bir trajedi olmazdı ama maalesef savaş devam ediyor ve durum çok zor. ve işgal edilmiş topraklarda zulüm yapıyorlar Rus tarafları" diye konuştu.

"Ukrayna, Türkiye gibi bizim bölgemizde barış olsun istiyor"

Celalov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım Platformu'ndaki mesajlarını ve iki ülkenin Karadeniz'deki ortak vizyonunu aktararak, "Bugün çok zor bir durum ve ülkelerimiz arasında olan sorunları mutlaka çözeceğiz. Çünkü emin olunuz ki Ukrayna, Türkiye gibi bizim bölgemizde barış olsun, Karadeniz ticaret denizi olsun; bunu çok istiyor" dedi.

"Siz Zafer Bayramı'nı kutladınız, biz de Ukrayna'da bir zafer günlerini geçirmeyi çok istiyoruz"

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini yakından anladığını belirten Celalov, "Yakın zamanda siz Zafer Bayramı'nı kutladınız, biz de inşallah Ukrayna'da bir zafer günlerini geçirmeyi çok istiyoruz ve bu günü yakınlaştıran bütün bizim ortaklarımıza çok minnettarız. Gerçekten Türkiye milletini çok iyi anlıyoruz; düşmanlara karşı nasıl bir mücadele yürütmek, öz devletini, öz milletini saklamak için nasıl mücadele yürütmek gerektiğini. ve bu mücadelesinde diğer bir yolları yok olanların çok iyi biliyorsunuz ki sonuna kadar düşmana karşı savaşacağız" diye konuştu.

"Ukrayna milleti hiçbir komşusuna saldırmadı"

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barışa hazır oldukları yönündeki mesajını yineleyen Celalov, Ukrayna'nın meşru müdafaa pozisyonuna dikkati çekerek, "Çünkü Ukrayna milleti hiçbir komşusuna gelmedi, saldırmadı, savaş başlatmadı. Biz öz devletimizi, milletimizi savunmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda sizin söylediğiniz gibi bizim Başkanımız Volodimir Zelenski'nin söylediği gibi, 'Bugün gerek olsa biz silahları susturmaya hazırız. Eğer her bir taraf bir masaya oturup müzakerelere başlamaya hazır olsa biz barış sürecine devam etmeye hazırız' ve yine de burada bütün bizim ortaklarımıza, onların içinde elbette Türkiye Cumhuriyeti'ne bu barış sürecine en önemli, iyi şekilde devam etmeye gösterdiği çabalarına büyük minnettarlık, memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Celalov'dan Kırım desteği için teşekkür

Hem Ukrayna hem de Kırım Tatar halkının temsilcisi olarak Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Celalov, "Kırım Tatar milletine, Kırım'a destek gösterdiğiniz; ayrıca bizim liderimiz Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na gösterdiğiniz katkınız için çok minnettarım. Çünkü ben tek Ukrayna temsilcisi olarak değil de ayrıca Kırım Tatar milletinin de temsilcisi olarak sizinle görüşmeyi istedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı