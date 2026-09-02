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Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni Haber Videosunu İzle
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
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İzmir'deki kliniğinde ölü bulunan ve ilk etapta kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Op. Dr. Özlem Gültekin'in Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı. Yapılan incelemelerde, 48 yaşındaki doktorun anestezik bir ilaç olan propofol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Gültekin'in boşanma aşamasındaki eşi sunucu Erhan Çelik, daha önce yaptığı açıklamada eşinin 12 yıllık anestezi maddesi bağımlılığı olduğunu söylemişti.

  • Adli Tıp Kurumu raporu, Op. Dr. Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeninin propofol zehirlenmesi olduğunu belirledi.
  • Toksikolojik incelemelerde Gültekin'in kanında, iç organlarında, mide içeriğinde, safrasında ve mesane sıvısında yüksek miktarda propofol tespit edildi; alkol ve uçucu maddeye rastlanmadı.
  • Otopsi sırasında bulunan morluklar ve kaburga kırıklarının, hastanede ve klinikte uygulanan CPR müdahaleleri sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.

İzmir'de kliniğinde ölü bulunan ve ve sevenlerini yasa boğan Op. Dr. Özlem Gültekin'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada eklenen otopsi raporu dosyaya girdi.  Adli Tıp Kurumu raporunda, 48 yaşındaki doktorun anestezik bir madde olan propofol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

KANINDA VE İÇ ORGANLARINDA...

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Gültekin'in ölümünün anestezik bir ilaç olan propofol intoksikasyonu (zehirlenmesi) sonucu meydana geldiği kaydedildi. Toksikolojik incelemelerde Gültekin’in kanında yüksek miktarda propofol maddesi belirlenirken; aynı ilaca iç organlarda, mide içeriğinde, safrada ve mesane sıvısında da rastlandı. Yapılan tahlillerde alkol ve uçucu maddeye ise rastlanmadığı bildirildi.

MÜDAHALE SIRASINDA KALBİ DURDU

Hastane kayıtları ve adli tıp incelemelerine yansıyan detaylara göre, Gültekin’in özel kliniğinde serum ve propofol uygulaması yapıldığı sırada kalbinin durduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve kaldırıldığı hastanede doktor Gültekin'e uzun süre kalp masajı uygulandığı öğrenildi.

KABURGA KIRIKLARININ NEDENİ İSE... 

Otopsi sırasında cesette tespit edilen bazı morluklar ile kaburga kırıklarının ise hastanede ve klinikte uygulanan yeniden canlandırma (CPR) müdahaleleri sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi. Adli Tıp Kurumu, tüm bulgular ışığında kesin ölüm nedenini propofol zehirlenmesi olarak tescilledi.

ERHAN ÇELİK AÇIKLAMIŞTI

Özlem Gültekin'in anestezi maddesi bağımlısı olduğu, boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik tarafından dile getirilmişti. Gültekin'in ölümünün ardından adeta hedef gösterilen Çelik, yaptığı açıklamada eşini tedavi ettirmek için uzun süre çabaladığını belirtmişti.

"ELİMDEKİ KANITLARI SAVCILIKLA PAYLAŞTIM"

Çelik, "Ben onun vücudundaki anestezi kullanımının 12 yıllık bir geçmişi olduğunu evlendikten çok sonra, 2023 yılında tesadüfen evin güvenlik kamerasından öğrendim. Bu maddeleri dışarıdan nasıl temin ettiğini, kendisine ekstradan kimlerin sattığını, kimlerin zerk ettiğini telefon ve laptopundaki kayıtlardan ele geçirmiştim. Elimdeki tüm bu bilgi, belge, görsel kanıt ne varsa savcılıkla paylaştım. 'Yaşarken niçin yapmadın' diyorlar. Yaptım! 2023 yılından itibaren 2 yıl boyunca hem yurt içinde hem yurt dışında tedavisi için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı, bırakamadı" ifadelerini kullanmıştı.

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