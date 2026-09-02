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Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı Haber Videosunu İzle
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı
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Real Madrid'de sezona etkili başlayan Arda Güler, Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına girdi. İspanyol basınına göre Portekizli teknik adam, ilk 11 planlamasında Arda Güler ve Jude Bellingham'a öncelik verecek. Bu kararın sezon başında 125 milyon euroya transfer edilen Yan Diomande'yi ikinci plana ittiği belirtildi.

  • Real Madrid, Jose Mourinho yönetiminde sezonun ilk üç lig maçını kazanarak 9 puanla liderliği sürdürdü.
  • Arda Güler, sezonun ilk üç maçında 1 gol ve 1 asist kaydetti; iki maça ilk 11'de başladı.
  • Mourinho'nun ilk 11 planında Arda Güler ve Jude Bellingham'a öncelik vermesi, 125 milyon euroluk transfer Yan Diomande'yi ikinci plana itti.

Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde sezona kayıpsız başladı. İlk üç lig karşılaşmasını kazanan İspanyol devi, 9 puanla yoluna devam ederken milli futbolcu Arda Güler'in performansı da dikkat çekti.  Real Madrid, ilk hafta Espanyol'u son dakika golüyle geçerken ardından Real Sociedad'ı 4-1, Malaga'yı ise 4-0 mağlup etti.

ARDA'DAN 3 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Sezonun ilk üç karşılaşmasının ikisine ilk 11'de başlayan Arda Güler, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Espanyol karşılaşmasında asist yapan 21 yaşındaki milli futbolcu, Malaga maçında ise oyuna sonradan dahil olarak fileleri havalandırdı.

MOURINHO'NUN ÖNCELİĞİ ARDA VE BELLINGHAM

El Nacional'da yer alan habere göre Mourinho, sezon boyunca ilk 11 planlamasında Arda Güler ve Jude Bellingham'a öncelik vermeyi düşünüyor. Portekizli teknik adamın Arda'yı sağ kanatta kullanmayı ancak milli futbolcuya içeri kat etme konusunda serbestlik tanımayı planladığı aktarıldı. Mourinho'nun Arda'nın yakaladığı formu ve ritmi bozmak istemediği belirtildi.

125 MİLYON EUROLUK DİOMANDE İKİNCİ PLANDA

Mourinho'nun Arda Güler planından doğrudan etkilenecek ismin ise Yan Diomande olduğu ifade edildi. Sezon başında 125 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer edilen ve kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olduğu belirtilen Diomande'nin şu aşamada Mourinho'nun planlarında Arda Güler'in gerisinde kaldığı aktarıldı. Böylece milli yıldız, Real Madrid'deki forma rekabetinde sezonun ilk haftaları itibarıyla önemli bir avantaj yakaladı.

Kaynak: Haberler.com
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