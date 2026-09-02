Haberler

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girne Limanı'ndan ayrıldıktan sonra alabora olan, 9 kişinin öldüğü gemi faciası KKTC'de bir kişinin başını yaktı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında pazar günü meydana gelen gemi faciasının üzerinden üç gün geçti. Limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olan katamaran tipi Filo Denizcilik'e ait gemi 9 kişiye mezar olurken, kayıp 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, KKTC hükümetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı

KKTC'den günler sonra acı haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçim için mahkeme kararını verdi

Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

Kardeşleriyle birlikte katliama girişti! Çok sayıda gözaltı var