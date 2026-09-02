KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Girne Limanı'ndan ayrıldıktan sonra alabora olan, 9 kişinin öldüğü gemi faciası KKTC'de bir kişinin başını yaktı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında pazar günü meydana gelen gemi faciasının üzerinden üç gün geçti. Limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olan katamaran tipi Filo Denizcilik'e ait gemi 9 kişiye mezar olurken, kayıp 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, KKTC hükümetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.
Ayrıntılar geliyor...