Ukrayna Başkanı Zelenskiy ABD Başkanı Biden ile Washington'da buluştu

Ukrayna Başkanı Zelenskiy haftalardır gizlilikle yapılan hazırlıkların ardından bugün ABD Başkanı Biden'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti.

Yapılan ikili görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Biden, Zelenskiy'i kriz boyunca gösterdiği liderlikten ötürü tebrik ettikten sonra Putin'in altyapıyı hedef alan saldırılarının masum Ukraynalılar için hayatı zorlaştırdığını söyledi.

Bugünün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana üç yüzüncü gün olduğunu belirten Biden "Üç yüz gündür Ukrayna halkı ülkelerine sevgilerini ve kırılmaz iradelerini gösteriyor" dedi. Ukrayna'nın asla yalnız olmadığını belirten Biden tüm Amerikalıların siyasi görüş farkı olmadan Ukrayna'yı desteklediğini belirtti. Biden "Amerikan halkı her zaman zorbalara karşı ayakta durmuştur" dedi.

Savaş başlamadan evvel ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye başladığını savaşın ardından daha önce görülmemiş biçimde Rusya'ya yaptırımların başladığını söyleyen Biden, "Elliden fazla ülke yaklaşık iki bin tank, sekiz yüzden fazla topçu sistemi, iki milyondan fazla top mühimmatı ve elliden fazla mobil roket atar sistemi, hava savunma sistemi yardımında bulundu" dedi.

Müttefikler ile milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını da söyleyen Biden, bu haftanın başında dünya bankası kanalı ile ABD halkının iki milyar dolar daha insani yardımda bulunduğunu ifade etti.

Mart 2022 tarihinden bu yana iki yüz yirmi bin Ukraynalı sığınmacıya ABD'nin kapılarını açtığını söyleyen Biden "ABD Uluslararası Geliştirme kurumu USAID iki yüz yetmiş dört milyon dolar yardımda bulundu" dedi.

Ukrayna'nın savaşta birçok çatışmayı kazandığını ve Rusya'nın beklentilerini boşa çıkarttığını belirten Biden, Zelenskiy'nin barışa hazır olduğunu ama Putin'in yanaşmadığını ifade etti.

ABD Kongresine desteği için teşekkür eden Biden kırk beş milyar dolarlık yeni bir yardımı imzalamak üzere olduğunu ifade etti. Ayrıca yeni bir kanunu imzaladığını belirten biden ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna ile daha yakın çalışmasının önünün açıldığını belirtti.

Bir milyar sekiz yüz elli bin dolarlık yeni bir paketin işleme alındığını belirten Biden "Bu paket Ukrayna'nın ihtiyacı olan topçu, tank ve roket sistemleri için önümüzdeki dönemde ihtiyaç olacak mühimmatı ve Patriot füze sistemleri ile personel eğitimini kapsıyor" dedi. Biden bununla beraber bugün Ukrayna'ya verilen yardımın iki milyar doları geçtiğini söyledi. ABD'nin ayrıca Ukrayna'da gerçekleşen savaş suçları için sorumlu tutulması için çalıştıklarını belirtti.

Zelenskiy de ABD halkına teşekkür için geldiğini söyleyerek "Bu savaşın özellikle son otuz gününde ABD ile gerçek müttefik haline geldik" dedi. Bugünkü konuşmalarının ana konusunun Ukrayna'yı önümüzdeki sene güçlendirmek olduğunu belirten Zelenskiy, "Eve güzel haberler ile dönüyorum Başkan Biden yeni savunma destek paketini açıkladı ve bunun en önemli yanı Patriot savunma sistemleri" dedi. Hava savunmasının Ukrayna hava sahasını ve altyapını korumak için çok önelmiş olduğunu belirten Zelenskiy kırk beş milyon dolarlık yardımın Ukrayna halkının güvenliği için kullanılacağını söyledi.

Rusya'yı Terör devleti olarak nitelendiren Zelenskiy, Rusya'ya karşı alınacak yasal yolların da tartışıldığını belirterek Küresel Barış Zirvesi çağrısında bulunduğunu ifade etti. Detayları vermek istemediğini söyleyen Zelenskiy "Savunmamız önümüzdeki aylarda güçlenecek" dedi.

Açıklamaların ardından soruları yanıtlayan Biden, tüm müttefiklerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu bildiğini ve desteklemeye devam edeceğini söyledi. Bir başka soruya da Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya savunma amacıyla gönderildiğini belirterek bu durumun bölgedeki gerilimi arttırmayacağını iddia etti.

Zelenskiy de gelen bir soru üzerine Putin'in 2019'da savaş istemediğini belirttiğini ancak bunun gerçek olmadığını gördüğünü, bu sebeple Putin'e bir mesaj gönderilmesi gerektiğini söyledi. Patriotların sorunu arttırmaktan ziyade Putin'e bir mesaj olduğunu ifade etti. - WASHINGTON