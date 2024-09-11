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Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'in kabrini ziyaret etti. Bakanlar, cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na dua etti, mezara çiçek bıraktı. 3 bakanın da Narin'in ailesinden, akrabalarından ve köylülerden hiç kimseyle görüşmeden mezarlıktan ayrıldığı öğrenildi.

Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti. Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden Bakanlar dua etti, mezara çiçek bıraktı. Kabir ziyaretinde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti

MEZARINA ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cinayete kurban gittiği belirlenen küçük kız, geçtiğimiz günlerde Tavşantepe Köyü'nde sonsuzluğa uğurlandı. Süreci en başından beri yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi ağlatan Narin'in kabrine ziyaret gerçekleşti ve minik yavrunun mezarına çiçek bırakıldı.

BAKANLAR KÖYLÜLERDEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİ

Bakanlara AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Mehmet Galip Ensarioğlu ile Vali Murat Zorluoğlu'da eşlik etti. Bakanlar gelişi nedeniyle jandarma mezarlık çevresi ile köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bakanlar, Narin'in ailesinden, akrabalarından ve köylülerden hiç kimseyle görüşmeden mezarlıktan ayrıldı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: ŞÜPHELİLER YARIN MAHKEMEDE OLACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in kabrini ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "22 şüpheli yarın mahkemede olacak" dedi. Bakan Tunç açıklamasına şöyle devam etti: Cumhurbaşkanımız konuyu ilk andan itibaren yakından takip ediyor. Faillerin ortaya çıkartılması için her şey yapılıyor. Her ayrıntı inceleniyor. Caniler, hesap verecek. 22 şüpheli yarın mahkemede olacak. 4 bin 656 personel işe 5 km'lik alan arandı. 267 kişinin ifadesi alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Olay yerinden elde edilen swap, toprak, balçık ve taş parçaları üzerinde yapılan inceleme sonuçları da beklenmektedir. Amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştır. HTS kayıtları ve baz istasyon bilgileri üzerinde delil toplanma işlemlerine devam edilmektedir. Doku örnekleri incelemeler yapılmak üzere bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp, bir kısmı da İstanbul Adli Tıp kurumumuza gönderilmiştir. Adli tıp kurumundan ölüm sebebine ilişkin rapor beklenmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı önemlidir. Ancak soruşturmanın gizliliği mutlaka gözetilmektedir. Resmi makamlarımızın açıklamaları dışındaki bilgilere itibar edilmemesi önem teşkil etmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (12)

Mehmet Vatandaş:

Vallahi helal olsun gündemi nasıl unutturuyorlar. Evet içimiz yanıyor Narin ve başka Narinler için ama biraz fazla uzadı üstelik haber yasağına rağmen yeter yargı gereğini yapar

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Köfteci Jardel:

Sırf Kürt halkının oylarını almak ve anayasa referandumundan istediği neticeyi alabilmek adına bu cinayeti magazinsel hâle getirdiler. Her gün Narin gibi tonla çocuk öldürülüyor yoksa. Kimin haberi oluyor? Tiksiniyorum artık.

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Türkiyem:

Acilen Narin Meleğimizin mezarının devletimiz tarafından yaptırılması lazım. Ah be Narin kendi evladım gibi üzüldüm. içimizi parçaladın yüreğimizi dağladın. Evet sen şu an Cennettesin sana kıyanlar ise Cehennemi boylayacakları günü beklesinler. Yaşasın zalimler için cehennem.

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Vlkn Shn:

Showmen hepsi gelelim şimdi ekonomiye

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husnu durmaz:

bu ülke meselesi oldu ya bildiğim kadarıyla bu na benzer binlerce olay var Bizim ülkede niye diğerleri bu kadar göndem de tutulmuyordu bu haber sabahtan akşama kadar haberlerde maksat ne onu anlamıyorum???

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Tati Mimi:

gostermelik haber cok guzel

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ali taş :

Ne güzel şov. helal olsun.

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Birşey demedimki:

Mızılay eski başkanının kızı motorlu gence çarpıp öldürdü. Serbest dolaşıyor ortalıkta . Gencin cenazesine hiçbir bakan katılmadı. Bu ziyaretler ise şov amaçlı.

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Hakan Kahveci:

Helal olsun devlet adamları budur

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Mert Kalyoncu:

Evinde kafası kesilerek öldürülen 14 yaşındaki Çağla Tuğaltay için neden aynı hassasiyet gösterilmiyor? Benzer şekilde Nigar Kevser Şahin, Gizem Sel, Damla Çelik ve Yasemin Durgun cinayetleri için neden aynı devlet hassasiyeti gösterilmedi? Bazı çocukların hayatı değerli, bazılarının önemsiz mi? Oy ve siyasi rant meselesi değil mi her şey?

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