Haberler

Türkiye ve Özbekistan Taşkent'te kültür mutabakat zaptı imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye ve Özbekistan Taşkent'te kültür mutabakat zaptı imzaladı
Güncelleme:
+337 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Taşkent ziyaretinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında Kültür Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşma, iki ülkenin müzik ve sahne sanatları iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye ile Özbekistan arasında köklü kültürel bağları yeni çalışmalarla güçlendirmek için ' Kültür Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Türkiye ile Özbekistan, köklü kültürel bağlarını yeni ortak çalışmalarla güçlendirmeye hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılı kapsamında ziyaret ettiği Taşkent'te gerçekleştirdiği görüşmelerde kültürel mirasın korunmasından sanatçı ve uzman değişimlerine, festivallerden sahne sanatları ve sinemaya uzanan iş birliği başlıkları öne çıktı. Bakan Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov eşliğinde Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi'ni ziyaret etti. Ersoy, ziyaretin ardından Nazarbekov ile merkezde ikili görüşme gerçekleştirdi. Ersoy görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültür ve sanat iş birliğinin 2026-2027 Yılları Kültür İşbirliği Planı çerçevesinde somut projelerle geliştirilmesinin önemine işaret etti. Ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin temel alanlarından biri olduğunu belirten Ersoy, restorasyon ve konservasyon alanlarında Türkiye'nin sahip olduğu tecrübenin Özbekistanlı uzmanlarla paylaşılabileceğini aktardı.

Özbekistan ile kültür alanındaki projeler devam edecek

Bakan Ersoy, karşılıklı uzman ziyaretleri ve uygulamalı eğitimlerin artırılmasının yanı sıra vakıf eserleri ve arkeoloji alanındaki iş birliğinin de geliştirilmesini önemsediğini söyledi. Özbek araştırmacıların Taş Tepeler Projesi kapsamındaki Arkeoloji Yaz Okulu'na katılımına dikkati çeken Ersoy, Türk arkeologların da Özbekistan'daki kazı ve araştırmalarda daha fazla yer almasının bilimsel iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Türkiye'de uygulanan gece müzeciliği modeline de değinen Ersoy, 2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşan ve 2026'da 22 müze ve ören yerinde sürdürülen uygulamaya ilişkin tecrübenin Özbekistan ile paylaşılabileceğini belirtti. Görüşmede halk danslarının ortak çalışma alanı haline getirilmesi ve bu alanda yürütülecek çalışmalarla Türk kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde karar alındı.

Sinemada ortak yapım için yeni adımlar atıldı

Sinema ve görsel-işitsel alandaki iş birliği de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı. Ersoy, 'Türkistanlı Bahadırlar' filminin çekim sürecinin başlamasının ortak yapım alanındaki iş birliği açısından önemli olduğunu belirterek, Türkiye ile Özbekistan arasında Görsel-İşitsel Ortak Yapım Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin iki ülke sinema sektörleri arasındaki iş birliğini daha kalıcı bir zemine taşıyacağını ifade etti.

'Kültür Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı' imzalandı

Yapılan görüşmenin ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında 'Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle müzik ve sahne sanatları alanındaki Türkiye-Özbekistan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

Transferinden vazgeçtikleri ünlü futbolcunun ismini verdi
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu

55. bölümdeki sır! Kurtlar Vadisi'nin 'Abidin'i yıllar sonra anlattı
Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama
44 yıldır Türkiye'deydi! TMSF, ünlü bankanın iflasını istedi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren dev bankanın iflası istendi
Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 20 milyar doları vurup geçiyorlar
Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde

Vay be Icardi! Yine turnayı gözünden vuracak

Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada

Okula giden öğrencilere otomobil çarptı