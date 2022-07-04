Türkiye ve Avusturya bakanlarından 'göç' ve 'dış politika' açıklamaları

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, iki ülkenin dış politika ve göç krizi politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

?Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ortak toplantının ev sahibi Bakan Çavuşoğlu, konuk bakanlarla gerçekleştirilen görüşmede ele alınan konuları anlattı. İkili ilişkileri geliştirmek için çalışılması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkilere baktığımız zaman geçen sene ikili ticaret hacmi yüzde 30 artış gösterdi. Bu sene ilk 5 ayın rakamlarına baktık. Yine artış devam ediyor. 3,5 milyar doları geçeceğiz. Gelecek sene için 5 milyar dolarlık bir hedef koymamız, gerçekçi bir yaklaşım olacaktır" dedi.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise göç konusuna ilişkin, "Avusturya, AB içinde yasa dışı göçten en fazla etkilenen 2'nci ülke. Tabii ki Türkiye'den farklı olsa da bizim ülkemiz için büyük bir zorluk söz konusu. Özellikle bu alanda da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.