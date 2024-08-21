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Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta toplanıyor. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanıyor. Bu da Türkiye tarihine bir ilk olarak geçecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle pazar günü Ahlat'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak. Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum, ekonomideki son gelişmeler ve terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta toplanacak

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanan Kabine toplantısı bir ilk olarak tarihe geçecek.

Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta toplanacak

CİDDİ ANLAMDA KATKI KATKI VERMELİYİZ

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine toplantısının Ahlat'ta yapılacağını ifade ederek "Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak. Bizler de ciddi anlamda katkı vermeliyiz. Dolayısıyla sizlerle bir toplantı yapalım, nasıl bir organize yapalım, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızı burada en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek, onları en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz anlamında istişare yapalım ve konuşalım istedik sizlerle. Bu noktada görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Türkiye Kabine Kabine Bitlis Kabine Ahlat Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Dağıstan:

Boşa emek , çaba ve masraf. Online devrindeyiz

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Metehan Eryilmaz:

Para çok nasılsa her toplantıyı ayrı bir sarayda yapalım.

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Lutfi Kurt:

Reis Divanı Hümayun ü topluyor elhamdülillah...

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yılmaz kahraman:

Siz toplantı için saraylardan saray beğenin, biz emekliler de 1 kilo şeker nerde ucuz diye 3 market gezelim. Ne diyelim, yaradanın adeleti varsa inşallah hesap sorar bir gün....

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FEHİM ÇAKIR:

Ahlat il olur inşaallah o gün

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Celadin TALAY:

O kadar para harcandı bari bir işe yararsın

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Defenestration Enjoyer:

ekonomi şimdi düzelir işte, tam isabet

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ismail bey :

Hedef 2071... Enflasyon bitecek. aya çıkacağız, uzaylılara kredi açacağız, mars"a yht seferleri başlayacak. insansız uzay araçları halkın hizmetine sunulacak. emekli maaşları sitcoin ile verilecek.

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Adem Örnek:

yahu denecek çok şey var ama diyemiyoruz, o kadar bakanın oraya taşınması koruması, danışmanı avanesi vs. devlete nasıl bir yük, tasarruf tasarruf. Ha yapacaksan ve mesaj vereceksen yap toplantıyı Topkapı sarayında ver mesajı dünyaya daha az masraf hem

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