Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı süreci, dün Öcalan tarafından terör örgütü PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısıyla yeni bir boyut kazandı. Gündeme bomba gibi düşen ve uluslararası ajansların "son dakika" koduyla geçtiği bu mesaj sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu cephesinin sessiz kalması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Milliyetçi kimliğiyle tanınan ve sivri çıkışlarıyla adından söz ettiren Ağıralioğlu'nun tüm bu olan biten karşısında sessiz kalması sosyal medya platformu X'te de büyük yankı uyandırdı.