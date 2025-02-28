Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısı büyük yankı uyandırdı. Gündeme bomba gibi düşen bu mesajın yankıları sürerken sivri çıkışlarıyla tanınan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Ağıralioğlu'nun sessizliğe bürünmesi sosyal medya platformu X'te de gündem oldu.
22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı süreci, dün Öcalan tarafından terör örgütü PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısıyla yeni bir boyut kazandı. Gündeme bomba gibi düşen ve uluslararası ajansların "son dakika" koduyla geçtiği bu mesaj sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu cephesinin sessiz kalması dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA TT OLDU
Milliyetçi kimliğiyle tanınan ve sivri çıkışlarıyla adından söz ettiren Ağıralioğlu'nun tüm bu olan biten karşısında sessiz kalması sosyal medya platformu X'te de büyük yankı uyandırdı.