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22 yaşındaki bağımsız aday Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu

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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesinde Bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 47.91 oy oranı ile seçimi kazanarak, Belediye Başkanı oldu. Çelik, Türkiye'nin en genç kadın Belediye Başkanı olma unvanını kazandı.

TANINMIŞ İŞ İNSANI MEHMET ÇELİK'İN KIZI

Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimlerine bağımsız olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı. Toplam 1983 seçmeni olan Kalkım Beldesinde bağımsız aday Zeynep Çelik, yüzde 47.91 oranında oy alarak başkan seçildi. Çelik'i yüzde 40.00 ile AK Parti adayı İbrahim Taşkın takip etti.

22 yaşındaki Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu

"DESTEKLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu

22 yaşındaki Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (2)

Orhan Özsoy:

Vatan a millet e hayırlı olsun

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3
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Doğrucu vatandaş:

İnşaAllah halkın başkanı olur.

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yanıtYanıtla
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