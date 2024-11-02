Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali haline geldiğini belirterek, festivallerle şehirleri marka şehirler haline getirmeyi hedefledikleri bir kültür ve turizm atılımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başladı.

Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlediği basın tanıtımında, Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki en büyük organizasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin en önemli rotalarından birinin Antalya Kültür Yolu Festivali olduğunu ifade etti.

Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm başkentlerinden olduğunu belirten Ersoy, "Antalya'ya farklı alanlarda katkı sağlamaya devam ediyoruz. Antalya'nın kültürel mirasına sahip çıkarken tarihin en önemli çalışmalarını hayata geçirdik. Altyapı sorunlarını çözüme kavuştururken tarımı ihmal etmedik. Sahillerimize değer katan çalışmalar yaptık. Turizmi 365 güne yayabilmek için olabildiğince çeşitlendirdik. Dünya turizm pastasından daha yüksek pay alabilmek adına bize düşen görev, Antalya'mızın sahip olduğu tüm güzellikleri, tarihini, değerlerini ve imkanlarını daha da görünür, bilinir ve erişilebilir kılmaktır." diye konuştu.

Ersoy, bu bakış açısıyla Bakanlık olarak yeni bir vizyon ortaya koyduklarını anlatarak, "Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm" anlayışıyla geliştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline geldi. 4 yıl önce bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 16 şehirde devam ettirdiğimiz festival Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edildi. Burada temel amacımız ülkemizin kültür ve sanat alanındaki değerleriyle uluslararası sanatçıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak zenginliği halkımızla buluşturmaktır." ifadesini kullandı.

"Kültürün ve sanatın her alanına yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin 7 bölgesinde, birçok farklı şehrin sokaklarında sanatın etkisinin hissedildiğini vurgulayan Ersoy, dünyanın en önemli sanatçılarının konserlerde ağırlandığını, çağdaş sanatın en seçkin örneklerinin ve geleneksel sanatların usta isimlerinin halkla buluştuğunu dile getirdi.

Festivallerin şehirlere önemli katkılar sunduğuna değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültür Yolu Festivallerimizle şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı ve şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür ve turizm atılımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biz, insanlığın karşılaştığı her türlü zorluğa karşı, kültürün ve sanatın iyileştirici yanına, dünyayı güzelleştirici etkisine sonuna kadar inanıyoruz. Bu nedenle Bakanlık olarak kültürün ve sanatın her alanına yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Antalya 9 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak

Bakan Ersoy, bu yıl ikinci kez festival rotasında olan Antalya'da 9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerin sanatseverlerle buluşacağını aktardı.

Festival kapsamında kentin çeşitli noktalarındaki farklı mekanlarda sanatçıların yerli ve yabancı ziyaretçilerle bir araya geleceğini dile getiren Ersoy, "Festivale ev sahipliği yapan etkinlik merkezlerinin yanı sıra Antalya'mızın ekonomik, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini ve imkanlarını da bu vesileyle daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Etkinlikler ve tanıtımlarla Antalya'mızın tarihteki, ekonomimizdeki, turizmimizdeki, kültür ve sanat hayatımızdaki önemini de özellikle vurgulayacağız." dedi.

Festivalin kentteki 77 ayrı noktada 285 etkinlikle gerçekleşeceğini dile getiren Ersoy, şehirdeki kültür-sanat mekanlarının, müze ve ören yerlerinin büyük bir kısmının festivale ev sahipliği yapacağını vurguladı.

Bu yıl Konyaaltı Beach Park'ta bir ana sahne kurulacağını ve yine aynı bölgede oluşturulacak Çocuk Köyü'nde birbirinden farklı etkinliklerin yapılacağını aktaran Ersoy, halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede programların yer alacağını bildirdi.

Ersoy, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performanslarının da festivalde olacağını duyurarak, kentin çeşitli noktalarında dijital sanattan geleneksel sanatlara birçok serginin, sanat atölyelerinin ve Gezen Sinema Tırı'nın sanatseverlerle buluşacağını belirtti.

Antalya'nın gastronomisi ve coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıktığını anımsatan Ersoy, "Antalya'da tam 13 noktayı Festival Lezzet Durağı olarak belirledik. Belli kriterlerle belirlediğimiz bu noktalarda asırlara dayanan, lezzetleri hikayesiyle, malzemesiyle ziyaretçilerimiz deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, şu an insanlık tarihinin en büyük saldırılarından birine maruz kalan Filistin'i de unutmadık. Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen 'Hanzala' karakterlerinden oluşan sergisi de Karatay Medresesi'nde görülebilecek." bilgisini verdi.

Tanıtımda, Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da hazır bulundu.