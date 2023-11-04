Türkiye'de İsrail'e Karşı Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, İsrail karşıtı sloganlar atarak saldırıları kınadı. Protestolara AK Parti milletvekilleri ve il başkanları da katıldı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Antalya'da "Filistin için yürüyoruz" programı kapsamında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Gençlik kolları üyeleri ve vatandaşlar, Kazım Özalp Caddesi'nde ellerinde döviz ve bayraklarla İsrail karşıtı slogan attı.

Protestoya, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de yer aldı.

-Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde organize edilen "Büyük Filistin Yürüyüşü"ne katılan grup, İsrail aleyhine slogan atarak saldırıları kınadı.

AK Parti Muğla Gençlik Kolları Başkanı Ceylan Koca, Sınırsızlık Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail'in tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırdığını söyledi.

Koca, Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca gencin Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissettiğini kaydetti.

Gazze'de hastanelerin bombalandığına dikkati çeken Koca, İsrail'in soykırım suçu işlediğini vurguladı.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti Burdur Gençlik Kolları üyeleri ve partililer İsrail'in Filistin'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Erkan, yaptığı açıklamada, İsrail'in tarihe bir kez daha adını kara lekeyle yazdırdığını belirtti.

Erkan, Gazze'de yaşanan vahşetin durdurulması gerektiğini belirterek, herkesi "SayStop" demeye davet ettiklerini kaydetti.

Protestoya AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da katıldı.

Isparta

Isparta'da protesto gösterisi AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Mimar Sinan Caddesi'nde düzenlendi.

Gençlik Kolları İl Başkanı Talha Güler, burada yaptığı açıklamada, Filistin'de 1948'den beri çatışmaların kronikleştiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den beri küresel vicdanı derinden yaraladığını belirten Güler, "Çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır." diye konuştu.