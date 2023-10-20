Türkiye'de İsrail'e Karşı Filistin Protestoları

Erzurum, Tunceli, Ağrı, Kars, Erzincan ve Ardahan'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Camilerde dua edildi, yürüyüşler düzenlendi.

Erzurum, Tunceli, Ağrı, Kars, Erzincan ve Ardahan'daki sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Erzurum'da vatandaşlar, cuma namazı sonrası Narmanlı Camisi'nde, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Vatandaşlar, daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından organize edilen "Özgür Filistin Yürüyüşü"ne katıldı.

Camiden başlayıp Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüyen grup, dua edilip Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dağıldı.

Programa, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli

Tunceli'de Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'nin bahçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Ellerinde "Savaşa hayır", "Yaşasın özgür Filistin", "İsrail'e dur de" ve "Soyu kurusun İsrail" dövizleri taşıyan vatandaşlar, sık sık "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, sivil bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Sırtımızdaki yük, sırtımızdaki su damlası belki bu ateşi söndürmeye yetmez ama tıpkı Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncalar misali biz de tarafımızı belli ettik." dedi.

Alevi dedesi Ali Önal da Tunceli toplumu olarak Kerbela'dan bugüne hep zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi, lokma dağıtıldı.

Ağrı

Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi koordinesinde bir araya gelen öğrenciler, ağızlarını bantlarla kapatarak Hayrettin Atmaca Camisi önünden yürüyüşe başladı.

Üniversitenin yaşam merkezi önüne kadar yürüyen öğrenciler, burada oturup hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Erzincan

Erzincan'da Terzibaba Camisi'nde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, İl Müftüsü Muharrem Gül, indirilen hatimlerin duasını yaptı.

Cuma namazı sonrası Gül, vefat eden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Ardından Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Çağrı Özarslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, Fevzi Paşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Ardahan

Ardahan'daki Serhat Ulu Camisi'nde Filistinliler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Posof ilçesindeki Merkez Camisi'nde de vatandaşlar, Filistinliler için dua etti.

Kars

Kars'ta Milli İrade Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını protesto etti.

Memur-Sen Kars İl Temsilcisi Ahmet Altun, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in hastane bombalayarak tarihin en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiğini söyledi.

Tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit olduklarını anlatan Altun, "Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor, bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya 14 gündür siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar, STK'ler öncülüğünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Kağızman ilçesinde ise cuma namazından sonra vatandaşlar, İstiklal Alanı'nda gıyabi cenaze namazı kıldı.